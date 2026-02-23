ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में पंकज चौधरी से मिले, अटल बिहारी बाजपेई के जीवन पर आधारित पुस्तक भेंट की

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य और ब्राह्मण राजनीति से जुड़े विवादों के बीच भाजपा के ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की. मुलाकात के दौरान पाठक ने पंकज चौधरी को अटल बिहारी बाजपेई के जीवन पर आधारित पुस्तक भेंट की. उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर कई मायने निकाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों विदेश दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री सिंगापुर में है. इसके बाद वे जापान यात्रा पर जाएंगे. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के मुद्दे पर भारी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको ब्राह्मण राजनीति से जोड़ा जा रहा है.

हाल ही में ब्रजेश पाठक ने बटुकों का पूजन कर सीधा संदेश दिया था कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो सदन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया. इसके बाद में अब उन्हीं की सरकार में शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी किया गया है.