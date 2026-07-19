वाराणसी मंडलीय अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण, वृद्ध महिला के पास जमीन पर बैठ लिया आशीर्वाद
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मरीजों के परिजनों से संवाद किया, सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:16 AM IST
वाराणसी: उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया. साथ ही उप-मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम चिकित्सालय के आकस्मिक विभाग का निरीक्षण किया. वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किए. उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई. इस दौरान उन्होंने यहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की और जांच करवाने आए एक वृद्ध महिला से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया.
उप-मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय के कक्ष: संख्या-1 में समीक्षा बैठक ली, जिसमें डॉ. एनडी शर्मा अपर निदेशक वाराणसी मण्डल, डॉ. बृजेश कुमार प्रमुख अधीक्षक, डॉ. मुकेश कुमार मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉ. मुकुन्द श्रीवास्तव के साथ-साथ अन्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ आदि लोग मौजूद रहें. बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सालय के 500 शैय्यायुक्त मल्टी सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के नवनिर्माण के पूर्व मरीजों के पुर्नस्थापना हेतु महिला चिकित्सालय में स्थित एमसीएच भवन में प्रस्तावित है.
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय शहर का एक अत्यंत पुराना और महत्वपूर्ण अस्पताल है. इसके स्थान पर नए अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल चुकी है.
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पुराने अस्पताल की सेवाओं को एमसीएच विंग में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें.
उन्होंने कहा कि नए अस्पताल के निर्माण पर 315.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर भी अलग से धनराशि व्यय की जाएगी. नए अस्पताल में मरीजों के लिए बेड क्षमता बढ़ाई जाएगी और एमआरआई, डायलिसिस सहित अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मंडलीय चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार होगा.
डिप्टी सीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की हर 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी. साथ ही एडी हेल्थ और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए.
यह भी पढ़ें: दवाओं पर जमी धूल; डेंटिस्ट रूम में मिले जंग लगे औजार, डिप्टी CM बृजेश पाठक बोले- क्या तमाशा बना रखा है, गंदगी हम साफ करेंगे?
यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना; बोले- हिम्मत है तो मुस्लिम समाज के भाई-बहन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपे अखिलेश यादव