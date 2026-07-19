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वाराणसी मंडलीय अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण, वृद्ध महिला के पास जमीन पर बैठ लिया आशीर्वाद

वाराणसी मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ( Photo Credit:ETV Bharat )