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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का जाना हाला, बोले- हीट वेव से बचकर रहें

ब्रजेश पाठक ने मरीजों से की बात, रजिस्टर भी चेक किए. ( Photo Credit; X Social Media )