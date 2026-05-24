डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का जाना हाला, बोले- हीट वेव से बचकर रहें
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को उपचार व्यवस्था और अस्पताल के रखरखाव को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 5:20 PM IST
मुरादाबाद : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को उपचार व्यवस्था और अस्पताल के रखरखाव को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
डिप्टी सीएम ने अस्पताल परिसर में खड़ी कबाड़ एंबुलेंसों को जल्द हटाने के लिए भी कहा गया. साथ ही गर्मी के प्रकोप के बीच हीट वेव को लेकर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को मरीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए.
ब्रजेश पाठक ने हीट वेव से पीड़ित मरीजों की आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पूरे जनपद में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए.
डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को हीट वेव के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए, उन्होंने खुद भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि धूप के समय ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले और अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं, तो सिर को ढककर रखें, लगातार पानी का सेवन करते रहें.
आज जनपद मुरादाबाद स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडलीय जिला (पुरुष) चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण कर मरीजों एवं तीमारदारों से भेंटकर उनके स्वास्थ्य का कुशलक्षेम जाना एवं चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए जनस्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चिकित्सालय प्रबंधन… pic.twitter.com/OHVXy5RUpZ— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) May 24, 2026
इसके बाद भी यदि बीमार पड़ जाएं तो तुरंत ज़िला अस्पताल पहुंचे, यहां मरीजों की देखभाल और उनके इलाज के लिए बेहतर इंतज़ाम हैं. पानी की सुविधा है, पंखे, कूलर आदि की भी व्यवस्था है.
भीषण गर्मी के चलते मुरादाबाद में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, यहां पर पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज़िला अस्पताल में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
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