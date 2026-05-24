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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का जाना हाला, बोले- हीट वेव से बचकर रहें

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को उपचार व्यवस्था और अस्पताल के रखरखाव को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.

ब्रजेश पाठक ने मरीजों से की बात, रजिस्टर भी चेक किए.
ब्रजेश पाठक ने मरीजों से की बात, रजिस्टर भी चेक किए. (Photo Credit; X Social Media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 5:20 PM IST

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मुरादाबाद : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को उपचार व्यवस्था और अस्पताल के रखरखाव को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.

डिप्टी सीएम ने अस्पताल परिसर में खड़ी कबाड़ एंबुलेंसों को जल्द हटाने के लिए भी कहा गया. साथ ही गर्मी के प्रकोप के बीच हीट वेव को लेकर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को मरीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए.

डिप्टी सीएम ने हीट वेव से बचने की सलाह दी. (Video Credit; ETV Bharat)

ब्रजेश पाठक ने हीट वेव से पीड़ित मरीजों की आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पूरे जनपद में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए.

डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को हीट वेव के संबंध में एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए, उन्होंने खुद भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि धूप के समय ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले और अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं, तो सिर को ढककर रखें, लगातार पानी का सेवन करते रहें.

इसके बाद भी यदि बीमार पड़ जाएं तो तुरंत ज़िला अस्पताल पहुंचे, यहां मरीजों की देखभाल और उनके इलाज के लिए बेहतर इंतज़ाम हैं. पानी की सुविधा है, पंखे, कूलर आदि की भी व्यवस्था है.

भीषण गर्मी के चलते मुरादाबाद में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, यहां पर पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज़िला अस्पताल में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.

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Last Updated : May 24, 2026 at 5:20 PM IST

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DEPUTY CM BRAJESH PATHAK MORADABAD
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK
INSPECTION MORADABAD HOSPITAL
मुरादाबाद में ब्रजेश पाठक
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK MORADABAD

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