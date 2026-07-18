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गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक: डॉक्टरों की कमी पर 'वॉक इन इंटरव्यू' के निर्देश, जलभराव पर लगाई फटकार

जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया: इस व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर डीएम और सीएमओ को सौंपी है. पाठक शनिवार को गोरखपुर के आधिकारिक दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का गहन निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. इस दौरान वार्ड में भीषण गर्मी और उमस को लेकर तीमारदारों और मरीजों ने सीधे उपमुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराई.

इस तेज़ प्रक्रिया से मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं आने पाएगी. डॉक्टरों की कमी के चलते आम जनता का इलाज बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर शामिल है.

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी 'वॉक इन इंटरव्यू' के जरिए पदों को भरने का प्रयास करें.

गोरखपुर दौरे पर बोले ब्रजेश पाठक- हर हाल में दें उत्तम इलाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल में जलभराव पर जतायी नाराज़गी: मरीज की तकलीफों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिसर में वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जाए. इससे भर्ती मरीजों को इस झुलसा देने वाली गर्मी से जल्द से जल्द राहत मिल सकेगी. निरीक्षण के दौरान उन्होंने हालिया भारी बारिश से अस्पताल परिसर में हुई वॉटर लॉगिंग (जलभराव) की गंभीर समस्या को भी देखा. इस संकट से निजात पाने के लिए उन्होंने सीएमओ और जिलाधिकारी को लोक निर्माण विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए.

लापरवाही पर भड़के डिप्टी सीएम: डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो पानी निकालने के लिए तुरंत बड़े मोटर पंप लगाए जाएं. हर हाल में अस्पताल परिसर को जलभराव से पूरी तरह मुक्त रखना ही मरीजों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य के हित में होगा. इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वरिष्ठ और जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की. बैठक में उन्होंने अस्पताल की कई व्यवस्थागत कमियों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई.

उपमुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य अधिकारियों को लगाई फटकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की होगी नियमित जांच: उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने और उसके बाद उसमें सुधार कराने में आम लोगों को आ रही दिक्कतों पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से इस समस्या के स्थाई निराकरण के लिए व्यावहारिक सुझाव भी मांगे. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि निरीक्षण के बाद हमने पाया है कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई और पुताई के अलावा जो भी आवश्यक मरम्मत कार्य हैं, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सीएचसी, पीएचसी और सभी आरोग्य मंदिरों की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए. उन्होंने इन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और कहा कि सरकार हर स्थिति में बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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