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सत्ता नहीं रहने से कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी को आत्मचिंतन की जरूरत

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माता-पिता के प्रति अमर्यादित टिप्पणी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2027 के विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी. ब्रजेश पाठक लखीमपुर में एक कार्यक्रम से लौटते समय सीतापुर के हरगांव पहुंचे. इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी.

कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं