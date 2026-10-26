सत्ता नहीं रहने से कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी को आत्मचिंतन की जरूरत
ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा- प्रदेश की जनता गुंडे-बदमाशों को स्वीकार नहीं करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:47 PM IST
सीतापुर: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माता-पिता के प्रति अमर्यादित टिप्पणी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2027 के विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी. ब्रजेश पाठक लखीमपुर में एक कार्यक्रम से लौटते समय सीतापुर के हरगांव पहुंचे. इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी.
कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं
पीएम मोदी के पिता पर खरगे की टिप्पणी पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इसकी निंदा करते हैं. कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध बीजेपी या प्रधानमंत्री से हो सकता है, लेकिन माता-पिता के प्रति अपमानजनक भाषा भारतीय संस्कृति नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, खड़गे और कांग्रेस के अन्य नेता लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे देश स्वीकार नहीं करेगा.
आज जनपद सीतापुर आगमन पर सम्मानित एवं प्रतिष्ठित पत्रकार बन्धुओं से वार्ता करते हुए। @BJP4India @BJP4UP #सीतापुर https://t.co/YfWPNt2su7— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 26, 2026
2027 में बीजेपी बहुमत से बनाएगी सरकार
अखिलेश यादव के कांग्रेस के साथ गठबंधन संबंधी बयान पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करें या न करें, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर जन-जन की पार्टी बन चुकी है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी.
उन्होंने सपा पर प्रदेश में गुंडे-माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.
जनता गुंडे-बदमाशों को स्वीकार नहीं करेगी
डिप्टी सीएम ने दावा किया कि वर्तमान सरकार में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि प्रदेश की जेलों में बंद कुछ अपराधी सपा सरकार बनने की उम्मीद में जश्न मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे और प्रदेश की जनता गुंडे-बदमाशों को स्वीकार नहीं करेगी.
राहुल गांधी को आत्मचिंतन की जरूरत
राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए. भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है और वह न्यायालय का सम्मान करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा सत्ता के लालच में देश के संस्कारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रही हैं. राहुल गांधी के भाजपा के प्रति प्रेम और राजनीतिक बयानबाजी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं.
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