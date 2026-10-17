कांग्रेस पर डिप्टी सीएम का तंज बोले- ''जब चुनाव हारते हैं तभी उठाते हैं SIR का मुद्दा''
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया मुरादाबाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल, सफाई पर दिए कड़े निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:02 PM IST
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने ज़िला चिकित्सालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने मरीज़ों का हाल-चाल जाना. वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया और इसके बाद ज़िला अस्पताल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुंडई और अराजकता को बढ़ावा दिया है. समाजवादी पार्टी पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 'वन ज़िला वन माफ़िया' का राज हुआ करता था, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर लगातार आगे बढ़ रही है.
ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन जब चुनाव हारते हैं, तभी एसआइआर का मुद्दा उठाते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां कांग्रेस SIR का मुद्दा नहीं उठाती.
डिप्टी सीएम ने कहा कि 1993 से पहले बिना आई कार्ड के चुनाव होने पर कांग्रेस जीतती रही है, अब आई कार्ड की ज़रूरत चुनाव में पड़ती है और अब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है. आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपना धरातल खो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी सख़्ती के साथ कानून का पालन करा रही है और सब का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रही है.
दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में जो लोग और पार्टियां शामिल हैं, उनका मकसद सिर्फ़ सत्ता परिवर्तन करना है. जबकि सत्ता परिवर्तन के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है और विपक्ष इसे खो चुका हैं. उप मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर विपक्षियों को घर बैठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
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