ETV Bharat / state

कांग्रेस पर डिप्टी सीएम का तंज बोले- ''जब चुनाव हारते हैं तभी उठाते हैं SIR का मुद्दा''

मुरादाबाद पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ज़िला चिकित्सालय का निरीक्षण, मरीज़ों का हाल-चाल जाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने ज़िला चिकित्सालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने मरीज़ों का हाल-चाल जाना. वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया और इसके बाद ज़िला अस्पताल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Video Credit; ETV Bharat) बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुंडई और अराजकता को बढ़ावा दिया है. समाजवादी पार्टी पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 'वन ज़िला वन माफ़िया' का राज हुआ करता था, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर लगातार आगे बढ़ रही है.

उपमुख्यमंत्री ने मरीज़ों का हाल-चाल जाना (Photo Credit; ETV Bharat) ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन जब चुनाव हारते हैं, तभी एसआइआर का मुद्दा उठाते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां कांग्रेस SIR का मुद्दा नहीं उठाती. उपमुख्यमंत्री ने मरीज़ों का हाल-चाल जाना (Photo Credit; ETV Bharat)