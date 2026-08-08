ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अचानक पहुंचे बस्ती, जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण किया, दिए ये सख्त निर्देश

जानकारी के अनुसार, शनिवार को डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर अचानक बस्ती के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. डिप्टी सीएम के आगमन से जिले के प्रशासनिक और स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई.



हेलीपैड से उपमुख्यमंत्री सीधे जिला अस्पताल बस्ती पहुंचे. वहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, बालरोग विभाग, दवा वितरण कक्ष, तथा पूरे अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता में लापरवाही और कमियां दिखने पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों के पसीने छूट गए.



मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि भीषण गर्मी और उमस में मरीजों को असुविधा हो रही थी, इसलिए पूरे इमरजेंसी वार्ड में तुरंत एसी लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए आवश्यक धनराशि रोगी कल्याण निधि से खर्च की जाएगी. इसके अलावा अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत करने, टूटी सड़कों को नए सिरे से बनाने और मरीजों व उनके परिजनों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.



इसके अलावा, मरीजों के साथ आए परिजनों को बैठने में परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त बेंच लगाने और जरूरत पड़ने पर अलग से शेड डालकर आरक्षित विश्राम स्थल बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जिले में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित चिकित्सा अधीक्षक (CMS) को निर्देश दिया गया है.

उन्होंने कहा कि रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया के जरिए रिक्त पड़े डॉक्टरों, विशेषकर हृदय रोग विशेषज्ञों के पदों को तुरंत भरा जाएगा. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर, पारदर्शी और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और अस्पतालों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: वाराणसी मंडलीय अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण, वृद्ध महिला के पास जमीन पर बैठ लिया आशीर्वाद