ETV Bharat / state

सीतापुर में डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण; लाइन में लगकर लिया फीडबैक, गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी

डिप्टी सीएम ने सीतापुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण ( Photo credit: ETV Bharat )