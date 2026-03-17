सीतापुर में डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण; लाइन में लगकर लिया फीडबैक, गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी
सीतापुर में मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिधौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 5:00 PM IST
सीतापुर : लखनऊ के चिनहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सोमवार को निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को अचानक सिधौली सीएचसी पहुंचे. उनके पहुंचने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. मास्क लगाकर पहुंचे डिप्टी सीएम ने लाइन में लगकर मरीजों से बातचीत की. डिप्टी सीएम को अस्पताल में कई खामियां देखने को मिलीं.
सीतापुर में मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिधौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में औचक निरीक्षण के दौरान वह सबसे पहले मरीजों के साथ लाइन में लगे और उनसे फीडबैक लिया. जिसके बाद चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई एवं मरीजों को मिल रही सुविधाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. इतना ही नहीं सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से न मिलने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की.
इस दौरान उन्होंने संबंधित एजेंसी को नोटिस एवं एक सप्ताह का भुगतान रोकने का निर्देश दिया. उन्होंने एक्स-रे के लिए मरीजों की लंबी लाइन देख नाराजगी भी जाहिर की. साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनरेटर ऑन करवाकर एक्स-रे का काम शुरू करवाया. ब्रजेश पाठक को सीएचसी में देख अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ में हड़कंप मच गया. इस दौरान काफी अफरा-तफरी का भी माहौल हो गया.
डिप्टी सीएम ने पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार न हो तब तक अधिकारी केंद्र न छोड़ें. निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेंटिनेंस का काम छोड़कर बाकी सफाई आदि व्यवस्थाओं को देखने के साथ ही सुधार के निर्देश दिए गए हैं. बेडशीट गंदी होने पर उन्हें साफ करने और उनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
पंखों को चलाने व जनरेटर की व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ ही अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. क्योंकि सरकार की मंशा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो निरंतर जारी रहेगी.
सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद सिंह ने बताया कि डिप्टी सीएम का निरीक्षण हुआ है. मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम से बातचीत हुई. उन्होंने बेडशीट बदलने, जनरेटर चलवाने, तीमारदारों के लिए बैठने की ज्यादा व्यवस्था करने सहित अन्य निर्देश दिए हैं.
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