डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा; बोले- "पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत रही भारतीय जनता पार्टी"
200 शैया युक्त स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल का सघन किया निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 6:22 PM IST
फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 200 शैया युक्त स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल का सघन निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया.
मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सीधे जनरल वार्ड पहुंचे और भर्ती मरीजों से बातचीत की. उन्होंने मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जाना. मरीज ने बताया कि उसे अस्पताल परिसर में ही दवाइयां मिल रही हैं.
उप मुख्यमंत्री ने एनआईसीयू सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण किया और साफ-सफाई, उपकरणों की उपलब्धता व कार्यप्रणाली पर संतोष जताया. हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए.
निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सीएमएस और सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को सभी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा लिखने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए.
उन्होंने दो टूक कहा कि जन सेवा ही प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है. आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी.
उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीम राव आंबेडकर को जो सम्मान भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया इससे पहले किसी ने उधर विचार ही नहीं किया. बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे उनको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसको मेनटेन कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बनाए सिंद्धांत के आधार पर ही प्रधानमंत्री ने हर गरीब को पक्का मकान घर-घर पेयजल सबको उज्ज्वला गैस, सभी पटरी दुकानदारों को पीएम सुनिधि के अंदर ऋण, महिलाओं का उच्चीकरण.
बाबा साहब ही कहते थे महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा, आप जरा समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिये कि महिलाओं के अधिकार पर डाका डालने का काम समाजवादी पार्टी ने क्यों किया है.
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