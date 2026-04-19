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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा; बोले- "पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत रही भारतीय जनता पार्टी"

फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Etv Bharat )