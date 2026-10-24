श्रीराम कथा समापन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले- अखिलेश यादव की जमीन खिसक चुकी है
उन्होंने कहा, यूपी की जेलों में गुंडे-बदमाश जश्न मना रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह सपना पूरा नहीं होने देगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:36 PM IST
चंदौली : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक धानापुर में आयोजित श्रीराम कथा के समापन समारोह में शामिल हुए. सैयदराजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह की ओर से रामकथा का आयोजन कराया गया था. कथा के अंतिम दिन भाजपा के कई नेता पहुंचे. डिप्टी सीएम ने आयोजन की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं का आभार जताया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने एमएलसी चुनाव में भाजपा की सभी 11 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा किया.
अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक चुकी है. यूपी की सभी जेलों में जश्न मन रहा है, गुंडे बदमाश माफिया जश्न मना रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह सपना पूरा नहीं होने देगी. यूपी की जनता अमन चैन पसंद कर रही है और भाजपा के साथ है.
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज बयान पर कहा कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना नहीं चाहते. वे चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी घटना हो. जबकि भारत बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान से चल रहा है, और मजबूती से चल रहा है. ये देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाने वाले लोग कभी देश में सफल नहीं होंगे. ब्रजेश पाठक ने यूपी की कानून-व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बताते हुए दावा किया कि 2027 में भाजपा की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया.
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निषादराज के किले को लेकर बड़ा बयान दिया. संजय निषाद ने कहा कि जब राम जन्मभूमि को कब्जामुक्त कराया गया, तो प्रयागराज में स्थित निषादराज के किले को भी कब्जामुक्त कराया जाना चाहिए. उन्होंने किले के जीर्णोद्धार की मांग भी उठाई. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना औरंगजेब से करते हुए निशाना साधा.
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