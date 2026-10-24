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श्रीराम कथा समापन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले- अखिलेश यादव की जमीन खिसक चुकी है

रामकथा में शामिल हुए डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक धानापुर में आयोजित श्रीराम कथा के समापन समारोह में शामिल हुए. सैयदराजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह की ओर से रामकथा का आयोजन कराया गया था. कथा के अंतिम दिन भाजपा के कई नेता पहुंचे. डिप्टी सीएम ने आयोजन की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं का आभार जताया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने एमएलसी चुनाव में भाजपा की सभी 11 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा किया.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक चुकी है. यूपी की सभी जेलों में जश्न मन रहा है, गुंडे बदमाश माफिया जश्न मना रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह सपना पूरा नहीं होने देगी. यूपी की जनता अमन चैन पसंद कर रही है और भाजपा के साथ है.