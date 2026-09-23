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ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- "जो राम का नहीं हुआ, वो कृष्ण का क्या होगा"

संतकबीरनगर के धनघटा में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी को मेडिकल कॉलेज दिए, जबकि सपा ने माफिया दिए थे.

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ब्रजेश पाठक का बयान: "सपा का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है" (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:11 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 8:19 PM IST

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संतकबीरनगर: जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र स्थित शिवबखरी गांव पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा महज स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सियासी अखाड़े में बदल गया. निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और 'सेवा संकल्प अभियान' के चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा.

स्थानीय विधायक गणेश चंद्र चौहान की अगुआई में हुए ज़ोरदार स्वागत के बाद डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने टीबी मरीजों को पोषण पोटली बांटी, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश दिया.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक. (Video Credit: ETV Bharat)

अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास पर सपा सार्वजनिक करे हिसाब: अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि सपा अपने शासनकाल के विकास कार्यों और अयोध्या पर खर्च किए गए बजट का हिसाब सार्वजनिक करे. योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या को 'वर्ल्ड क्लास' और 'हेरिटेज सिटी' के रूप में भव्य रूप दे रही है. उन्होंने अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का विशेष उल्लेख किया.

जो राम का नहीं हुआ, वो कृष्ण का कैसे हो सकता है: काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा के कायाकल्प का ज़िक्र करते हुए उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसा. उन्होंने कहा, "जो राम का नहीं हुआ, वो कृष्ण का नहीं हो सकता." कानून-व्यवस्था और पिछली सरकारों की नीतियों पर हमला बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासनकाल में अपराधियों और भू-माफियाओं का बोलबाला था. उन्होंने तंज कसा कि "सपा का नारा है— खाली प्लॉट हमारा है."

हमने दिए मेडिकल कॉलेज, उन्होंने दिए थे माफिया: दोनों सरकारों के कामकाज की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' दिया, जबकि सपा सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' दिया था." निर्वाचन आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के सवालों को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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धनघटा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम, बांटे आयुष्मान कार्ड और पोषण पोटली. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन, बेटियां पूरी तरह सुरक्षित: डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश देश का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है. वर्तमान सरकार में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोज़गार मिल रहा है. इसके अलावा प्रदेश की सड़कें जगमगा रही हैं और दूर-दराज़ के गांवों तक पर्याप्त बिजली पहुंच रही है.

बाराबंकी में पशु आहार प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम: साल 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' बनाकर रख दिया था. लेकिन आज भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है. इससे प्रदेश औद्योगिकीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ा है. यह बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कही.

साढ़े 14 एकड़ में बनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट: ब्रजेश पाठक बुधवार को बाराबंकी में एक पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. नगर कोतवाली क्षेत्र के पलिया मसूदपुर में पशुओं के चारे के उत्पादन की नई यूनिट लगाई गई है. यहाँ दो यूनिटें पहले से ही काम कर रही थीं. साढ़े 14 एकड़ में बने इस प्लांट की शुरुआत हरिकरन माथुर ने की है.

यूपी में बह रही औद्योगिक विकास की नई धारा: कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई धारा बह निकली है. लखनऊ के करीब होने के कारण बाराबंकी उद्योगों के मामले में नंबर एक की तरफ बढ़ रहा है. बाराबंकी में बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं और हमारी सरकार उद्योगपतियों के साथ मजबूती से खड़ी है.

2017 की तुलना में तीन गुना हुआ यूपी का बजट: उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तीन गुनी हो चुकी है. वर्ष 2017 की तुलना में राज्य का बजट अब तीन गुना हो चुका है और भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की कमान सँभाली थी, तब भारत आर्थिक मोर्चे पर 11वें नंबर पर था, लेकिन आज दुनिया में चौथे नंबर पर है.

सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योगपतियों को मिल रही राहत: अब उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक बनने की ओर अग्रसर है. सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पोर्टल के साथ इन्वेस्ट यूपी के जरिए राहत दी है. डिप्टी सीएम ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे बाराबंकी में आकर उद्योग लगाएं, सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है.

सरकारी अनुदान से बढ़ा कारोबार: वंश ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हेमकरन माथुर ने बताया कि उनकी तीन अन्य यूनिटें पहले से फर्टिलाइजर निर्माण का काम कर रही हैं. साल 2021 में सरकार से 1 करोड़ 57 लाख का अनुदान मिला था. इसके बाद 2024 में इन्वेस्ट यूपी के तहत 3 करोड़ 90 लाख रुपये की मदद मिली. इस प्लांट से जिले के करीब 1000 लोगों को रोज़गार मिल रहा है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 8:19 PM IST

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