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दारोगा भर्ती परीक्षा के सवाल पर भड़के ब्रजेश पाठक, अभिजात मिश्र ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी

एसआई भर्ती परीक्षा के सवाल को लेकर यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

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उत्तर के विकल्पों को लेकर विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 9:20 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन एक आपत्तिजनक सवाल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. शनिवार को हुई सामान्य हिंदी खंड की परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया, जिसने ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

इस मामले के सामने आते ही उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. वहीं, भाजपा के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने इस प्रकरण को लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है.

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उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पोस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

विकल्पों पर गहराया विवाद: परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि "अवसर के अनुसार बदल जाने वाला" वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए. इसके लिए चार विकल्प दिए गए थे जिनमें सदाचारी, पंडित, अवसरवादी और निष्कपट शामिल थे. परीक्षार्थियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का तर्क है कि इस प्रश्न का सही उत्तर 'अवसरवादी' होना चाहिए था. हालांकि, विकल्पों में 'पंडित' शब्द को शामिल करना विद्वान और ज्ञानी समाज के प्रति द्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है.

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बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा का पत्र (Photo Credit: ETV Bharat)

सामुदायिक भावनाओं का अपमान: 'पंडित' शब्द पारंपरिक रूप से ब्राह्मण समुदाय और विद्वत्ता का प्रतीक माना जाता है जिसे समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है. इसे नकारात्मक अर्थ वाले शब्द 'अवसरवादिता' के साथ जोड़ना समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला कदम माना जा रहा है. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सरकार की छवि खराब करने की साजिश बताया है. उपमुख्यमंत्री और प्रदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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हिंदी खंड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न. (Photo Credit: ETV Bharat)

कठोर कार्रवाई की मांग: मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मांग की गई है कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी के जिम्मेदार सदस्यों के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच बिठाई जाए. नेताओं का कहना है कि भविष्य में परीक्षा पत्र सेट करते समय संवेदनशीलता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. विवादित प्रश्न को आधिकारिक रूप से हटाने या सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू करने की मांग की गई है. गौरतलब है कि यह घटना यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान हुई है जिसमें वर्तमान में लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

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Last Updated : March 14, 2026 at 9:20 PM IST

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