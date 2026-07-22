ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा

यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, छात्र आंदोलन की आड़ में सपा, कांग्रेस और आप कर रही सियासत.

यूपी चुनाव 2026 की तैयारी में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक
यूपी चुनाव 2026 की तैयारी में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर/बरेली: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बुधवार को परशुराम पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन कर, पूजा-अर्चना की और मीडिया से बात करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल का दंगा कराया था, जब भी यह लोग सत्ता में रहते हैं लाइन ऑर्डर बिगड़ देते है. उन्होंने छात्रों को लेकर कहा कि हमारी सरकार छात्रों के साथ है.

केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर जुबानी हमला (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का काफला जलालाबाद के लिए रवाना हुआ, काफिले के गुजरने के दौरान समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. आश्चर्यजनक बात यह रही कि स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) इंटेलिजेंस और पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं मिल सकी. विरोध कर रहे कार्यकर्ता आसानी से काफिले तक पहुंचे, काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए मौके से निकल गए.

वहीं, आज बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मासूम छात्रों पर कभी लाठीचार्ज नहीं किया जाता. अगर कोई आंदोलन की आड़ में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, पुलिस पर हमला करने या सरकारी व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हें सभी ने देखा है. उनके मुताबिक, छात्रों के आंदोलन की आड़ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग घुसे हैं और आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है. उन्होंने दावा किया कि देश का युवा इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में देगा और भाजपा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.


डिप्टी सीएम से साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी परशुराम पुरी पहुंचे थे, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा कोई भूला नहीं है. समाजवादी पार्टी के नेताओ और कार्यकर्ता ने ही संभल का दंगा कराया था, संभल में जो हुआ आप जानते हैं, लेकिन हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है.

वही नीट छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है. युवाओं के साथ होने वाले अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. छात्रों के साथ अन्याय करने में जो भी कोई दोषी होगा. उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत मिलेगी.

गौरतलब है कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव 2026 के मद्देनजर परशुरामपुरी की धरा और बरेली से ब्राह्मणों को साधने पहुंचे थे. उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, इसे आज से परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा. उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों का भी इसमें काफी योगदान है.

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बरेली आते ही सड़कों पर उतरी कांग्रेस; स्मार्ट मीटर और खाद संकट पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

TAGGED:

BRAJESH PATHAK VERBAL ATTACK ON SP
DEPUTY CM KESHAV PRASAD MAURYA
STUDENT MOVEMENT IN DELHI
KESHAV PRASAD ON VISIT TO BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.