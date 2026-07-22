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डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा

शाहजहांपुर/बरेली: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बुधवार को परशुराम पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन कर, पूजा-अर्चना की और मीडिया से बात करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल का दंगा कराया था, जब भी यह लोग सत्ता में रहते हैं लाइन ऑर्डर बिगड़ देते है. उन्होंने छात्रों को लेकर कहा कि हमारी सरकार छात्रों के साथ है.

केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर जुबानी हमला (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का काफला जलालाबाद के लिए रवाना हुआ, काफिले के गुजरने के दौरान समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. आश्चर्यजनक बात यह रही कि स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) इंटेलिजेंस और पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं मिल सकी. विरोध कर रहे कार्यकर्ता आसानी से काफिले तक पहुंचे, काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए मौके से निकल गए.

वहीं, आज बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मासूम छात्रों पर कभी लाठीचार्ज नहीं किया जाता. अगर कोई आंदोलन की आड़ में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, पुलिस पर हमला करने या सरकारी व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी.



उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हें सभी ने देखा है. उनके मुताबिक, छात्रों के आंदोलन की आड़ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग घुसे हैं और आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है. उन्होंने दावा किया कि देश का युवा इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में देगा और भाजपा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी.