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जशपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 93 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, शतरंज प्रतियोगिता का भी शुभारंभ

175 खिलाड़ी बने ‘चेकमेट एट जशपुर 2026’ का हिस्सा, अरुण साव ने कहा- राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन शतरंज प्रतियोगिता होना गौरव की बात

Checkmate at Jashpur 2026
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जशपुर में प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 5:35 PM IST

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जशपुरनगर. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ‘चेकमेट एट जशपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता 2026’ का शुभारंभ किया. पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की गई है. इसके साथ ही अरुण साव ने जिले को करीब 93 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई योजनाओं का भूमिपूजन किया.

शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

12 राज्यों के खिलाड़ी शामिल

29 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली शतरंज प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से 175 से अधिक खिलाड़ी और कोच हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है. मुख्य श्रेणी में विजेता को 50 हजार रुपये और ट्रॉफी, उपविजेता को 30 हजार रुपये तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 20 हजार रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी. इसके अलावा महिला, वरिष्ठ, विभिन्न आयु एवं रेटिंग वर्ग के साथ जशपुर और सरगुजा संभाग के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष पुरस्कार रखे गए हैं. प्रतियोगिता फिडे स्विस प्रणाली के तहत आठ चक्रों में खेली जाएगी.

Checkmate at Jashpur 2026
175 खिलाड़ी बने ‘चेकमेट एट जशपुर 2026’ का हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शतरंज केवल खेल नहीं, जीवन जीने की कला: अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि 29 अगस्त को देशभर में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जशपुर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होना गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि शतरंज भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा प्राचीन खेल है, जो व्यक्ति को जीवन में धैर्य, एकाग्रता और सोच-समझकर निर्णय लेने की सीख देता है.

Checkmate at Jashpur 2026
अरुण साव ने कहा- राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन शतरंज प्रतियोगिता होना गौरव की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दादा-पोता भी साथ खेल सकते हैं शतरंज : योगेश बापट

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट ने कहा कि वनांचल क्षेत्र जशपुर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को देशभर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने कहा कि शतरंज की खासियत यह है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है. दादा और पोता भी एक साथ बैठकर यह खेल खेल सकते हैं. शतरंज व्यक्ति में एकाग्रता, अनुशासन, शांति, रणनीति और धैर्य विकसित करता है. उन्होंने कहा कि इस खेल में खिलाड़ी या तो जीतता है या फिर कुछ सीखता है, इसलिए इसे केवल हार-जीत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत ने भी प्रतियोगिता को जशपुर के लिए गौरव का विषय बताया. कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए इंडोर स्टेडियम, कुनकुरी में स्टेडियम सहित फुटबॉल, क्रिकेट और रॉक क्लाइंबिंग जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है.

Jashpur Deputy CM Arun Sao visit
जशपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 93 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

93 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

शतरंज प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जशपुर जिले के लिए करीब 93 करोड़ रुपये के कई विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इनमें 86.99 करोड़ रुपये की अमृत मिशन जल प्रदाय योजना शामिल है. वहीं करीब 7 करोड़ रुपए की गंदे पानी के शुद्धीकरण से जुड़ी वाटर फिल्टर परियोजनाएं शामिल हैं. इन योजनाओं से शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा.

इसके अलावा जशपुर नगर के विकास के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपये के कार्यों की घोषणा भी की गई. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने रानी सती तालाब के विकास के लिए 4.30 करोड़ रुपये, हाईटेक बस स्टैंड के लिए 11.99 करोड़ रुपये और वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की बात कही.

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