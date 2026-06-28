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स्कूटी पर डिप्टी सीएम साव का बिलासपुर भ्रमण, अरपा नदी के पुनरुद्धार के लिए 251 करोड़ के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने मंगला स्थित 10 एमएलडी एवं 6 एमएलडी क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का जायजा लिया. साथ ही कोनी कन्वेंशन सेंटर, शिवघाट बैराज, रामसेतु के बाईं ओर अटल पथ निर्माण, अशोकनगर-बिरकोना सड़क गौरव पथ निर्माण कार्यों को देखने मौके पर पहुंचे. उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने और आ रही बाधाओं का निराकरण के निर्देश दिए.

बिलासपुर: उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को स्कूटी पर शहर भ्रमण पर निकले. लगभग तीन घंटे तक स्कूटी से नगर निगम, स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग के कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की भी बात कही.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को स्कूटी पर शहर भ्रमण पर निकले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

STP में देरी पर नाराजगी

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण में विलंब पर नाराजगी जताते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यदि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी है और शहरवासियों की भावनाओं से जुड़ी हुई है. इसके संरक्षण एवं पुनरुद्धार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी.

उन्होंने अरपा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और उसके पुनरुद्धार के लिए तैयार 250 करोड़ 93 लाख रुपये की परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए इसे जल्द धरातल पर उतारने की आवश्यकता बताई. उन्होंने बताया कि वर्तमान में शहर के लगभग 70 नालों का दूषित पानी सीधे अरपा नदी में गिर रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है.

नदी को प्रदूषण को बचाने DPR तैयार

समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम की ओर से 250.93 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया है. इसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र में 17 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित 70 नालों के दूषित जल को उपचारित करने की योजना बनाई गई है. परियोजना में 57 स्थानों पर इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन स्ट्रक्चर लगेंगे. साथ ही 13 स्थानों पर डाइवर्जन वियर, 9.99 किलोमीटर डाइवर्जन सीवर, 2.77 किलोमीटर सीवरेज पंपिंग राइजिंग मेन, 3 सीवेज पंपिंग स्टेशन, 2 नए एसटीपी सहित विद्युतीकरण और इंस्ट्रूमेंटेशन कार्य शामिल हैं. इन व्यवस्थाओं के माध्यम से नालों का गंदा पानी नदी में जाने से पहले फिल्टर और ट्रीटमेंट होगा.

निगम आयुक्त को निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि इस परियोजना की सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी हो जिससे राज्य शासन स्तर पर त्वरित स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर में बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों और ट्रांसफॉर्मरों को व्यवस्थित स्थानों पर ट्रांसफर करने के निर्देश भी दिए.

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