बस्तर ओलंपिक: 2.72 लाख खिलाड़ियों का हुआ रजिस्ट्रेशन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने लिया जायजा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की है. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर ध्यान देने की नसीहत दी है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी गिरीश शुक्ला इस मीटिंग में मौजूद रहे.

खिलाड़ियों के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश: बस्तर ओलंपिक के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से खेल मैदानों की उपलब्धता, खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था, यातायात, आवास और प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा मैपिंग, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा. इस मीटिंग में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी उपस्थित रही. इसके अलावा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

2 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन: खेल विभाग के अधिकारियों ने डिप्टी सीएम को बताया कि बस्तर ओलंपिक के लिए अब तक 2 लाख 72 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि 20 अक्टूबर तक खिलाड़ी और प्रतिभागी बस्तर ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

जिन विकासखंडों में खिलाड़ियों और प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन कम है उन क्षेत्रों में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की जाए. इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया जाए. महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारी, पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने का विशेष प्रयास करें - अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़