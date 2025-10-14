ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक: 2.72 लाख खिलाड़ियों का हुआ रजिस्ट्रेशन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने लिया जायजा

छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की तैयारियां तेज हो गई है. 20 अक्टूबर तक खिलाड़ी रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

BASTAR OLYMPICS
बस्तर ओलंपिक की तैयारियां तेज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 10:29 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की है. डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर ध्यान देने की नसीहत दी है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी गिरीश शुक्ला इस मीटिंग में मौजूद रहे.

खिलाड़ियों के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश: बस्तर ओलंपिक के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से खेल मैदानों की उपलब्धता, खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था, यातायात, आवास और प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा मैपिंग, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा. इस मीटिंग में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी उपस्थित रही. इसके अलावा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

2 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन: खेल विभाग के अधिकारियों ने डिप्टी सीएम को बताया कि बस्तर ओलंपिक के लिए अब तक 2 लाख 72 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि 20 अक्टूबर तक खिलाड़ी और प्रतिभागी बस्तर ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

जिन विकासखंडों में खिलाड़ियों और प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन कम है उन क्षेत्रों में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की जाए. इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया जाए. महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारी, पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने का विशेष प्रयास करें - अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

नेशनल लेवल पर फेमस हुआ बस्तर ओलंपिक: डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि बस्तर ओलंपिक छोटा मोटा आयोजन नहीं है. इस आयोजन की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है. इसलिए इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन मानते हुए विकासखंड से लेकर संभाग स्तर तक तय समय पर यह आयोजन हो.

विकासखंड स्तर पर कब होगा बस्तर ओलंपिक: विकासखंड स्तर पर 25 अक्टूबर से बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा. यह आयोजन 5 नवंबर तक चलेगा. विकासखंड स्तरीय आयोजनों के लिए सभी जिलों को समय पूर्व संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया.

सीएसआर फंड के इस्तेमाल के निर्देश: डिप्टी सीएम अरुण साव ने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया. उन्होंने खेल विभाग से प्राप्त बजट के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के सहयोग से सीएसआर निधि से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं.

बस्तर ओलंपिक 2025 : 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आगाज

बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला, कांग्रेस का आरोप, ज्यादा पैसे देकर हुई खरीदी

