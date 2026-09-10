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कुर्सी छोड़िए साहब… सुबह सड़क पर उतरिए, अरुण साव का अफसरों को फरमान, फाइल नहीं फील्ड रिपोर्ट बताएगी हाल

सुबह कार्यालय पहुंचने से पहले ग्राउंड पर जाना होगा, सड़कों की सफाई, निर्माण-कार्य, पेयजल जैसे मुद्दों का रियलिटी चेक होगा, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

arun sao order officers field visit
अरुण साव का अफसरों को फरमान, फाइल नहीं फील्ड रिपोर्ट बताएगी हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2026 at 8:55 PM IST

6 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ के शहरों की व्यवस्था सुधारने के लिए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दफ्तरों से निकलकर मैदान में उतरने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब अधिकारी सुबह कार्यालय पहुंचने से पहले शहर की सड़कों पर निकलें, सफाई और दूसरी नागरिक सुविधाओं की जमीनी हकीकत देखें और उन्हें मौके पर ही दुरुस्त करवाएं. डिप्टी सीएम ने कहा है कि केवल कार्यालय में बैठकर ऑफिशियल फाइलों पर काम करने से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी.

अफसरों को सुबह कार्यालय पहुंचने से पहले ग्राउंड पर जाना होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुबह की मॉर्निंग विजिट बनेगी व्यवस्था का हिस्सा

नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में अरुण साव ने निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसमें प्रतिदिन सुबह शहर का भ्रमण कर साफ-सफाई, निर्माण कार्य, पेयजल व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति देखनी होगी.

अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि सप्ताह के अलग-अलग दिनों में राजस्व वसूली, निर्माण कार्य, साफ-सफाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा व्यवस्था बनाई जाए. उद्देश्य साफ है, समस्या की जानकारी फाइल के जरिए नहीं, मौके पर पहुंचकर हो और उसका समाधान भी समय पर हो.

रायपुर में सड़क पर घूमते मवेशी बड़ी चुनौती

राजधानी रायपुर में आवारा मवेशियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. शहर की शायद ही कोई ऐसी प्रमुख सड़क हो, जहां सड़क किनारे या बीच सड़क पर मवेशी नजर न आते हों. इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है. वीआईपी रोड पर हुई एक दुर्घटना में चार गोवंश की मौत का मामला भी सामने आ चुका है. लगातार मिल रही शिकायतों के बीच अब इस व्यवस्था की मॉर्निंग विजिट के दौरान निगरानी की जाएगी.

14 अधिकारियों को जोनवार जिम्मेदारी

रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का स्पष्ट निर्देश है कि सिर्फ कार्यालय में बैठकर फाइलों पर काम करने से जमीनी स्थिति नहीं बदलेगी. इसी दिशा में रायपुर नगर निगम में 14 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

इनमें अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं. रायपुर नगर निगम के 10 जोन को कवर करते हुए अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का जायजा लेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे.- लोकेश्वर साहू, अपर आयुक्त

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सुबह कार्यालय पहुंचने से पहले ग्राउंड पर जाना होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्हाट्सऐप ग्रुप से होगी मॉनिटरिंग

लोकेश्वर साहू ने बताया कि रायपुर नगर निगम के साथ-साथ आसपास के नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को जोड़कर एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया है. इसमें अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर नागरिक सुविधाओं की स्थिति की रिपोर्ट देंगे. इस व्यवस्था से मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और वे अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर अधिक सजग रहेंगे.

सिर्फ बजट खर्च करने वाली संस्था नहीं हैं निकाय

समीक्षा बैठक में अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों की भूमिका केवल बजट खर्च करने तक सीमित नहीं है. निकायों को शहर के भविष्य की योजना बनाने, जनसुविधाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना होगा.

उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. निकायों की आय बढ़ाने के लिए संपत्तियों का सर्वे कर नई संपत्तियों की पहचान करने और संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

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उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कड़ा रुख अपनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर नजर

उप मुख्यमंत्री ने निकायों के अभियंताओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का असर कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई दे.

अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. अरुण साव ने कहा कि अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने से भविष्य में सड़क, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाओं पर निकाय को अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है.

50 साल की जरूरत को ध्यान में रखकर पानी की प्लानिंग

बैठक में भविष्य के जल संकट को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई. उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों में अगले 50 वर्षों की जल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिंतन शिविर आयोजित करने कहा. जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और उपयोग किए गए पानी के फिर से उपयोग की व्यापक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया.

शहर की छवि और विकास की दिशा अधिकारी तय करते हैं: बोरा

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को कहा कि निकायों का काम केवल निर्माण और योजनाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन भी उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि शहरवासियों को अपने नगर निकाय की मौजूदगी का अहसास होना चाहिए.

विकास योजनाओं का प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए और नागरिकों को आयोजनों एवं कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जाना चाहिए. बोरा ने खाली स्थानों को चिन्हांकित कर सघन वृक्षारोपण और अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने के निर्देश दिए. फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त रखने और एनजीटी के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को भी कहा.

नालंदा परिसरों को जल्द शुरू करने के निर्देश

बैठक में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों को जल्द शुरू करने की भी बात सामने आई. फर्नीचर, आईटी सुविधाएं, किताबों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए राशि स्वीकृत कर जल्द टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.

किन-किन योजनाओं और कामों की हुई समीक्षा

  • मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति
  • अधोसंरचना विकास कार्य
  • नालंदा परिसर
  • मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
  • प्रधानमंत्री आवास योजना
  • 15वां वित्त आयोग
  • स्वच्छ भारत मिशन
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  • अमृत मिशन
  • जल आवर्धन योजनाएं
  • पीएम स्वनिधि योजना
  • पीएम ई-बस योजना
  • राजस्व वसूली
  • वेतन भुगतान
  • एनर्जी बिल ऑडिट
  • एबीसी रूल्स एवं गोधाम योजना
  • प्रतिदिन मॉर्निंग विजिट
  • सीएम हेल्पलाइन
  • लोक सेवा गारंटी
  • रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे विषय शामिल रहे.

अब फाइल नहीं, फील्ड बताएगा शहर का हाल

दरअसल, सरकार का फोकस अब नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने पर है. सड़कों पर सफाई हुई या नहीं, कचरा उठाने वाली गाड़ी समय पर पहुंची या नहीं, पानी की सप्लाई कैसी है, सड़क या नाली का निर्माण किस गुणवत्ता से हो रहा है, आवारा मवेशियों की स्थिति क्या है, इन तमाम सवालों का जवाब अब अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर देखना होगा.

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