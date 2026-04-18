ETV Bharat / state

रायपुर में संजू देवी का सम्मान, महिला आरक्षण पास नहीं होने पर अरुण साव बोले- कांग्रेस ने देश के साथ किया धोखा

रायपुर में कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी के सम्मान में आयोजन किया गया इस दौरान अरुण साव ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए.

Arun Sao on Womens Reservation
रायपुर में संजू देवी का सम्मान, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा था लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने रोडा लगाया. ये बातें उन्होंने शनिवार को नया रायपुर के अटल नगर में कबड्डी की विश्व विजेता रही संजू देवी के लिए एक सम्मान कार्यक्रम में कही.

संजू देवी को 50 लाख रुपए

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला कबड्डी में संजू देवी ने छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश का नाम रोशन किया था. संजू देवी ने भारत को कबड्डी विश्वकप और एशियन चैंपियनशिप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. जिसके चलते उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया और 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई. इस मौके पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की डायरेक्टर तनुजा सलाम, कबड्डी के पदाधिकारी और कोच भी मौजूद रहे.

महिला आरक्षण पास नहीं होने पर अरुण साव बोले- कांग्रेस ने देश के साथ किया धोखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने महिलाओं को अपमानित किया- साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की जो भूमिका रही. जिस प्रकार से लेकिन, किंतु-परंतु कर महिला आरक्षण विधेयक को उन्होंने पास नहीं होने दिया. कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के विरोध में रही है. जब 30 साल के बाद महिला आरक्षण मिलने वाला था. तब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने फिर से रोडा लगाया. कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का यह कृत्य न केवल महिलाओं को अपमानित करने वाला उन्हें धोखा देने वाला है वरन यह देश के साथ भी धोखा है.

देश की नारी शक्ति में भारी आक्रोश और गुस्सा है. कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को महिलाओं के गुस्से और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा. ये जो तर्क दे रहे हैं वह निराधार है, वास्तव में ये चाहते ही नहीं है. इनका इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है- अरुण साव, डिप्टी सीएम

संजू देवी जैसी बेटी प्रदेश का गौरव- साव

कबड्डी की विश्व विजेता खिलाड़ी संजू देवी को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी बिलासपुर अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं. साल 2025 में बांग्लादेश में कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें देश को स्वर्ण पदक मिला. इसमें कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा. उन्होंने मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता. ऐसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है. जिसको राज्य सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपए की राशि दी है.

खेल के क्षेत्र में बढ़ रहा छत्तीसगढ़

अरुण साव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहा है. चाहे वह बस्तर ओलंपिक का हो या सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हो, या फिर देश का पहला खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो. लगातार ऐसे बड़े आयोजन हम कर रहे हैं. आने वाले समय में और भी बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ में हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल, सरोज पांडेय का दुर्ग में धरना
जशपुर में ISRO की चलती-फिरती प्रदर्शनी 'स्पेस ऑन व्हील्स', अंतरिक्ष ज्ञान को आसान तरीके से समझाने की पहल
विश्व धरोहर दिवस: भोरमदेव मंदिर एक ऐतिहासिक विरासत, आखिरी जंगल के बीच बना यह मंदिर क्यों हुआ प्रसिद्ध

TAGGED:

WOMENS RESERVATION BILL
DEPUTY CM ARUN SAO STATEMENT
महिला आरक्षण विधेयक
अरुण साव का बयान
ARUN SAO ON WOMENS RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.