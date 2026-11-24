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मिनी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ, 30 राज्यों के 250 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 5वीं मिनी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 30 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव ने किया है. इस स्पर्धा में भाग ले रहे खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम ने शुभकामनाएं दी है.

हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिले. वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने में सरकार तत्पर है. खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है. इसी कड़ी में साय सरकार ने बैडमिंटन स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बैडमिंटन केवल शारीरिक क्षमता का खेल नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य, चपलता, तेज नजर, पैरों की फुर्ती और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है. इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को पूरे अनुशासन और एकाग्रता के साथ खेलना पड़ता है. खेल के मैदान में मिलने वाली सीख जीवन में भी सफलता हासिल करने में सहायक होती है. उन्होंने कहा कि ऐसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिलता है. यहां से खिलाड़ी नए अनुभव और बेहतर सीख लेकर जाएंगे.

"छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बढ़ा रहे राज्य का गौरव"

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं. हाल ही में एशियन पैरा गेम्स-2026 में प्रदेश के अभिजीत सखूजा ने पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनकी इस उपलब्धि पर 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. हम खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि "छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचे और देश के लिए पदक जीतें. खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. खेल के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ रहा है और प्रदेश से लगातार नई खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं. खेल के माध्यम से खिलाड़ी न केवल अपना भविष्य संवारते हैं, बल्कि देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं."