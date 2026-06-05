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मुंगेली में सुशासन तिहार में डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा- योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है.

मुंगेली: लोरमी विकासखंड के ग्राम कोदवा महंत गांव में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री साव ने ग्रामीणों से बता कर उनकी समस्याएं सुनीं, और जल्द से जल्द इसे दूर करने का आश्वासन दिया.

मुंगेली में सुशासन तिहार में अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोदवामहंत गांव को डिप्टी सीएम की सौगात

साव ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 67 करोड़ रुपये के सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं. ग्राम कोदवामहंत में 61 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, सीसी रोड एवं पुलिया निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी.

उपमुख्यमंत्री साव ने ग्राम कोदवामहंत में विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की.इसके साथ ही उन्होंने बिठलदह में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए 5 लाख रुपये, ग्राम ढोलगी में पंचायत भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये और ग्राम झझपुरीकला में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 28.51 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी. महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में बच्चों का अन्नप्राशन एवं गोदभराई कराते हुए उनके स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई. पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया.

1 दिव्यांग को मोटराइज्ट ट्रायसायकल

10 किसानों को केसीसी अंतर्गत चेक

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत 20 महिलाओं को चेक

2 को मत्स्य जाल

40 को पीएम आवास की चाबी

10 को फलदार पौधे

5 लोगों को आयुष्मान व वय वंदना कार्ड

93 को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय स्वीकृति प्रमाण पत्र

40 को राशन कार्ड

5 को मनरेगा जॉब कार्ड

3 को नोनी सुरक्षा का बॉन्ड पेपर

3 को विद्यारंभ प्रमाण पत्र

3 महिलाओं को सुपोषण टोकरी

10 किसानों को अरहर मिनी किट

20 श्रमिकों को श्रमकार्ड

10 टीमों को क्रिकेट किट बैग और अन्य खेल सामाग्री

कार्यक्रम में जनपद पंचायत लोरमी की अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह,विनय साहू,गुरमीत सलूजा,रवि शर्मा,महाजन जायसवाल,सुशील यादव,राजेंद्र साहू समेत अनेक भाजपाई और ग्रामीण उपस्थित रहे.