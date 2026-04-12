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बेमेतरा जिले के दौरे पर उप मुख्यमंत्री साव, थानखम्हरिया में करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण भूमिपूजन

बेमेतरा दौरे पर अरुण साव सामूहिक विवाह, भक्तमाता कर्मा जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए. साथ ही अटल चौक समेत कई कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन किया.

ARUN SAO IN BEMETARA
थानखम्हरिया में करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण भूमिपूजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 7:19 PM IST

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बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव रविवार को बेमेतरा जिले के एकदिवसीय दौरे पर रहे. यहां वे जिले के बनरांका में भक्तमाता कर्मा जयंती में शामिल हुए और सामूहिक विवाह में तीन जोड़ों को आशीर्वाद दिया. इसके साथ ही वे नगर पंचायत थानखम्हरिया में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए.

बेमेतरा जिले के दौरे पर उप मुख्यमंत्री साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

सबसे पहले अरुण साव ने अटल चौक का लोकार्पण किया. साथ ही 12 करोड़ रुपये से अधिक के राशि के कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 63 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं भवन अनुज्ञा पत्र दिए गए. इस अवसर पर साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, नगर पंचायत थानखम्हरिया की अध्यक्ष अनीता चंदन अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे.

Arun Sao in Bemetara
बेमेतरा जिले के दौरे पर उप मुख्यमंत्री साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य सरकार के विकास समाज को देंगे नई दिशा: उपमुख्यमंत्री

थान खम्हरिया के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिन विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है, वे क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को नई दिशा देंगे. उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा और सामुदायिक अधोसंरचना जैसे कार्य सीधे आमजन के जीवन से जुड़े होते हैं और इनसे नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सुविधाएं प्राप्त होती हैं राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर नगर और हर वार्ड तक बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ रूप से पहुंचें, ताकि आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके.

सरकार कर रही वादे पूरे- साव

महतारी वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें धरातल पर पूरा करने का कार्य निरंतर जारी है. इसका लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं भवन निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलेगा, वहीं पेयजल योजनाओं के विस्तार से स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक समरसता, समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं. वहीं हाट-बाजार, मांगलिक भवन, मुक्तिधाम उन्नयन एवं तालाब सौंदर्यीकरण जैसे कार्य सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

Arun Sao in Bemetara
बेमेतरा दौरे पर अरुण साव सामूहिक विवाह, भक्तमाता कर्मा जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साहू समाज के परिश्रम और संस्कार की सराहना

कर्मा महोत्सव में अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि माँ कर्मा जी का जीवन सेवा, समर्पण और समाज को संगठित करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही तेजी से विकास कर सकता है और एक मजबूत, शिक्षित समाज ही प्रदेश व देश की असली ताकत होता है. उन्होंने साहू समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के लोग अपने कर्मठ परिश्रम, अनुशासित जीवनशैली और सामाजिक मूल्यों के लिए पहचाने जाते हैं. उनका यह कर्मप्रधान जीवन अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणास्रोत है.

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