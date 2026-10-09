ETV Bharat / state

बलरामपुर को डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी 157 करोड़ रुपये के 191 विकास कार्यों की सौगात

डिप्टी सीएम अरुण साव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर: जिले के विकास को रफ्तार देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 157 करोड़ 4 लाख रुपये के 191 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही आरागाही गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की.

इन विकास कार्य में 126 करोड़ 4 लाख रुपये के 171 कार्य जनता को समर्पित किए गए और 30 करोड़ 99 लाख रुपये के 20 नए कार्यों की आधारशिला रखी गई पेयजल, पुल-सड़क, कृषि, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ अंचलों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे.