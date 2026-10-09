बलरामपुर को डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी 157 करोड़ रुपये के 191 विकास कार्यों की सौगात

बलरामपुर को डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी 157 करोड़ रुपये के 191 विकास कार्यों की सौगात
डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 11:12 AM IST
बलरामपुर: जिले के विकास को रफ्तार देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 157 करोड़ 4 लाख रुपये के 191 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही आरागाही गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की.
इन विकास कार्य में 126 करोड़ 4 लाख रुपये के 171 कार्य जनता को समर्पित किए गए और 30 करोड़ 99 लाख रुपये के 20 नए कार्यों की आधारशिला रखी गई पेयजल, पुल-सड़क, कृषि, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ अंचलों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे.
आवागमन को बेहतर बनाने पुल पुलिया का भूमिपूजन
बलरामपुर जिले में 24 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से बने चार उच्चस्तरीय पुल जनता को सौंपे गए. इनमें डीपाडीहकला-करमी उरांवटोली मार्ग पर गलफुल्ला नदी का 12 करोड़ 3 लाख रुपये का पुल सबसे बड़ा है. देवरी-मदगुरी, सुन्दरपुर-चौराखाड़ और अंबिकापुर-धनवार-वाराणसी मार्ग पर बने अन्य पुलों से बरसात में कट जाने वाले गांव अब बारहमासी संपर्क से जुड़ेंगे. इसके साथ ही 18 करोड़ 31 लाख रुपये के चार और उच्चस्तरीय पुलों का भूमिपूजन हुआ, जो इरिया, मोरन, सिंदूर और बांकी नदियों पर बनेंगे. इस तरह कुल आठ पुल नदी-नालों से घिरे गांवों को जिला मुख्यालय, अस्पताल, स्कूल और बाजारों से सीधे जोड़ेंगे.
फुटबॉल टूर्नामेंट की तारीफ
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस सुदूर अंचल में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में इस विधानसभा क्षेत्र की 120 टीमों ने भाग लिया. ये बताता है कि गांव गांव में कैसे खेल का वातावरण बना है. खेल हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, अनुशासन सिखाता है, आत्मविश्वास सिखाता है और एक अच्छा खिलाड़ी तो बनाता ही है, साथ ही एक अच्छा इंसान बनाने का केंद्र भी खेल का ही मैदान होता है.
बलरामपुर में 157 करोड़ रूपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है. क्षेत्र वासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है गांव शहर सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है- अरुण साव, डिप्टी सीएम
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी कार्य
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि विपणन बोर्ड के 33 करोड़ 1 लाख रुपये के 130 कार्य लोकार्पित हुए, इनमें महावीरगंज में 5,400 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम शामिल है, जिससे किसानों को उपज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलेगी महावीरगंज, कनकपुर, मानिकपुर, चम्पापुर, तातापानी, भैरोपुर चमनपुर और करचलगली में नीलामी चबूतरे, सीसी सड़क और शौचालय युक्त हाट बाजार विकसित किए गए हैं.
जिला मुख्यालय को भी मिली सौगात
शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में अमरावतीपुर में हाईस्कूल भवन और नगर पालिका बलरामपुर में 23 व्यावसायिक दुकानों का लोकार्पण हुआ. राजपुर में 1 करोड़ 21 लाख रुपये के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, 4 करोड़ 75 लाख रुपये की 4 किलोमीटर सड़क का भूमिपूजन किया गया. बलरामपुर नगर में 4 करोड़ 2 लाख रुपये से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुक्तिधाम का निर्माण होगा, जिससे नगर स्वच्छ और व्यवस्थित शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा.