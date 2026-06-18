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बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र में निर्माण और मरम्मत के कार्यों में देरी, डिप्टी सीएम अरुण साव भड़के, जल्द पूरा करने के निर्देश

बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की धीमी गति देखकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव नाराज हुए.

DEPUTY CM ARUN SAO FURIOUS
निर्माण और मरम्मत के कार्यों में देरी पर नाराजगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 12:41 PM IST

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई का औचक निरीक्षण किया. अरुण साव ने निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

निर्माण से संबंधित सभी विभागों को दिशा निर्देश

डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान कार्यों को जल्दी पूरा करने, सुविधाएं बढ़ाने के साथ प्रशिक्षण केंद्र की अधोसरंचना को मजबूत करने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग समेत खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए.

Deputy CM Arun Sao furious
निर्माण और मरम्मत के कार्यों में देरी पर भड़के मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खिलाड़ियों की सुविधाओं में कमी देखकर हैरान

अरुण साव ने निरीक्षण के दौरान मैपलवुड फ्लोरिंग, तीरंदाजी मैदान, हॉकी गैलरी एवं फ्लड लाइट, कबड्डी इण्डोर एवं आउटडोर मैदान, एच.व्ही.ए.सी. कार्य और आउटडोर स्टेडियम के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से हॉस्टल के रखरखाव की जानकारी लेते हुए नाराजगी व्यक्त की कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से राशि उपलब्ध होने के बावजूद आवश्यक मेंटेनेंस कार्य समय पर नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी काम में देरी स्वीकार्य नहीं है.

बहतराई खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण कार्यों में देरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

काम में देरी होने पर अफसरों पर दिखाई नाराजगी
उप मुख्यमंत्री ने कार्यों की धीमी गति पर नाखुशी जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मुख्यालय है. यहां खिलाड़ियों की सुविधा बढ़ाने किए जा रहे कार्यों की गति बहुत धीमी है. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता, एसडीओ, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ सभी कार्यों में तेजी लाते हुए इन्हें योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण करने को कहा. उन्होंने संयुक्त बैठक कर लंबित कार्यों को जल्दी पूरा करने की कार्ययोजना बनाने तथा 15 दिनों के भीतर सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की वस्तुस्थिति के बारे में उप मुख्यमंत्री कार्यालय आकर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता बी.बी.एस. गौतम को दिए.

मैपलवुड फ्लोरिंग का काम पूरा नहीं

डिप्टी सीएम साव ने इण्डोर स्टेडियम में मैपलवुड फ्लोरिंग के लिए वर्ष 2017 में कार्यादेश जारी होने के बावजूद इसके अब तक अधूरे रहने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक कार्यों का लंबित रहना गंभीर विषय है. सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए.

बहतराई खेल प्रशिक्षण केन्द्र को उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है.अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को सभी कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं का लाभ यथाशीघ्र मिल सके- अरुण साव,डिप्टी सीएम

आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि बहतराई खेल प्रशिक्षण केन्द्र को उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने खेल एवं युवा कल्याण विभाग लगातार प्रयासरत है. खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम हो रहा है.उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को सभी कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके.

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