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एशियन गेम्स की स्वर्णिम जीत पर संजू देवी का सम्मान, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा-छत्तीसगढ़ को आप पर गर्व

संजू देवी से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में महिला कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर, अटल नगर स्थित शासकीय आवास में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संजू देवी की उपलब्धि पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. साथ ही उनकी माता अमरीका बाई और पिता रामजी से भेंट कर उनका भी अभिनंदन किया.