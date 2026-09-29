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एशियन गेम्स की स्वर्णिम जीत पर संजू देवी का सम्मान, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा-छत्तीसगढ़ को आप पर गर्व

नवा रायपुर में डिप्टी सीएम स्वर्ण पदक विजेता संजू देवी और उनके माता पिता से मिले और उनका अभिनंदन किया.

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संजू देवी से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 10:14 AM IST

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रायपुर: जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में महिला कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर, अटल नगर स्थित शासकीय आवास में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संजू देवी की उपलब्धि पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. साथ ही उनकी माता अमरीका बाई और पिता रामजी से भेंट कर उनका भी अभिनंदन किया.

संजू देवी ने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि संजू देवी ने एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर भारत के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की करीब 3 करोड़ जनता को भी गौरवान्वित किया है. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है.

साव ने संजू देवी से एशियन गेम्स के अनुभवों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली. संजू देवी ने टूर्नामेंट के दौरान टीम की यात्रा और मुकाबलों के दौरान अपनाई गई रणनीतियों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि किस तरह टीम ने अपनी रणनीति और खेल कौशल के दम पर प्रतिद्वंद्वी टीमों का सामना किया.

संजू देवी से मिले डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से खिलाड़ियों को जो अनुभव प्राप्त होता है, उसका लाभ भविष्य में प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को भी मिलेगा. संजू देवी की सफलता छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

Sanju Devi
डिप्टी सीएम ने संजू देवी के माता पिता का भी अभिनंदन किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

माता-पिता के योगदान को भी सराहा

इस मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने संजू देवी के माता-पिता अमरीका बाई और रामजी से भी मुलाकात की. उन्होंने संजू देवी की सफलता में परिवार के सहयोग और योगदान के लिए उनका अभिनंदन किया. संजू देवी की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि को छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा और परिवार के समर्पण की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

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