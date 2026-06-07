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दंतेवाड़ा दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हर घर जल योजना का लिया जायजा, ग्रामीणों से किया सीधे संवाद

हर घर जल योजना का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिया जायजा, ग्रामीणों से सीधे संवाद कर परखी जलापूर्ति व्यवस्था

Deputy CM Arun Sao Dantewada
दंतेवाड़ा दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा: उपमुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर दौरे पर हैं जहां वे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम टेकनार पहुंचे. उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की महत्वाकांक्षी “हर घर जल-हर घर नल” योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांव में जलापूर्ति व्यवस्था, पाइपलाइन नेटवर्क और नल कनेक्शन की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

दंतेवाड़ा दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, हर घर जल योजना का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों के बीच पहुंचे साव

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री साव सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और योजना के क्रियान्वयन को परखा. उन्होंने ग्राम टेकनार निवासी शिवराम पुजारी और अर्जुन नाग के घर पहुंचकर नल कनेक्शन का जायजा लिया. परिवार के सदस्यों से चर्चा कर जलापूर्ति की नियमितता, पानी आने का समय और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली. ग्रामीणों ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद उन्हें घर पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे रोजमर्रा की परेशानियों से काफी राहत मिली है.

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हर घर तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है. गांवों में पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रभावी योजनाओं का संचालन कर रही है.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

350 घरों तक पहुंचा पानी

इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने टेकनार में स्थापित जलापूर्ति व्यवस्था और योजना के संचालन एवं रखरखाव कार्यों का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांव के सरपंच और सचिव से योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या की जानकारी ली. पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम के लगभग 350 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.

रखरखाव पर दिया जोर

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि किसी भी योजना का निर्माण कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है, उसका सुचारु संचालन और नियमित रखरखाव उससे कहीं अधिक जरूरी है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल स्रोतों, पाइपलाइन और अन्य संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर गंभीरता से निभाई जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को लगातार निर्बाध जलापूर्ति मिलती रहे.

स्वच्छता दीदियों की सराहना

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता कार्यों से जुड़ी स्वच्छता दीदियों के कार्यों की भी सराहना की. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करने में स्वच्छता दीदियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि उनके निरंतर प्रयासों से गांव और नगरों में स्वच्छता अभियान को मजबूती मिल रही है और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिल रही है.

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