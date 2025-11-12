बिहार में एनडीए की प्रचंड वापसी तय, कांग्रेस को महतारी वंदन और SIR से चुभन: डिप्टी सीएम अरुण साव
बिहार विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम अरुण साव ने एनडीए की जीत का दावा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST
रायपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने ईवीएम में फैसला कैद कर दिया है. 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. तमाम एग्जिट पोल ने एनडीए की वापसी के संकेत दिए हैं. छत्तीसगढ़ में बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बना रहा है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, जनता ने सुशासन और विकास को चुना है.
डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर निशाना: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस न महिलाओं से किया वादा निभा पाई और अब भाजपा के ‘महतारी वंदन अभियान’ से वो असहज हो रही है. साव ने कांग्रेस के एसआईआर (मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण) पर लगाए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से किया जा रहा है.
बिहार चुनाव में एनडीए की हो रही वापसी: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बना रहा है. उन्होंने बताया कि विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिली है, जिससे यह साफ है कि जनता ने सुशासन और विकास को चुना है.
बिहार की जनता ने जंगलराज के बजाय स्थिर और विकासोन्मुख सरकार को प्राथमिकता दी है. डबल इंजन के विकास मॉडल पर लोगों का भरोसा एक बार फिर कायम हुआ है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
महतारी वंदन से कांग्रेस हो रही असहज: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर महतारी वंदन योजना को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो ‘महतारी’ से किया अपना वादा निभा पाई और अब भाजपा के ‘महतारी वंदन अभियान’ से असहज हो रही है.
कांग्रेस ने अपने शासन में माताओं-बहनों को हर महीने ₹500 देने का वादा किया था, लेकिन पांच साल में एक किस्त भी नहीं दे पाई. भाजपा की विष्णु देव साय सरकार अब तक माताओं-बहनों को 21 किस्तें दे चुकी है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
एसआईआर पर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद: अरुण साव ने एसआईआर (मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर फार्म लेकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं. यह पूरा कार्य पारदर्शिता और गंभीरता के साथ किया जा रहा है.
कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जनता का विश्वास जीत रही है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अब जनता को गुमराह करने की राजनीति में जुटी है. उन्होंने कहा कि धोखा देने और ठगने वाली कांग्रेस हर बात में कमी निकालती है क्योंकि वह खुद अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी.साव ने कहा कि भाजपा सरकार सेवा, सुशासन और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल झूठे वादों और निराधार आरोपों की राजनीति कर रही है.