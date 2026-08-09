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बिलासपुर दौरे पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, समीक्षा बैठक में कहा- भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्ययोजना बनाएं

बिल्हा के बरतोरी से मोहतरा मार्ग के बीच बिजली के खंभे लगाए जाने को भी उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया. उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत CEO को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच में यदि बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 4 अधिकारियों पर भी साव ने नाराजगी जताई. उन्होंने बिल्हा, कोटा और तखतपुर जनपद पंचायत के सीईओ के साथ रतनपुर नगरपालिका के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

बिलासपुर. उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों को लेकर जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली. सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय के साथ जरूरतें बदल रही हैं. इसलिए वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं. साव ने विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और तय समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री साव ने बिलासपुर शहर में पहली बारिश में सामने आई जलभराव की समस्या पर भी बात की. कहा कि शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. उन्होंने कहा कि विभाग अभी से तैयारी रखें, ताकि बारिश खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत और सुधार का काम शुरू किया जा सके. उप मुख्यमंत्री ने निर्माण विभागों की अलग से बैठक लेकर उनके कामों की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही. साथ ही कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए.

गांव स्तर तक मौसमी बीमारियों की निगरानी

बैठक में मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों की भी समीक्षा हुई. साव ने गांव स्तर तक लगातार निगरानी रखने और मितानिनों के पास जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि कोटा विकासखंड में अब तक मलेरिया के 48 मरीज मिले हैं. इनमें 6 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. रोटरी क्लब के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में 1500 मच्छरदानियां भी बांटी जा रही हैं.

खाद-बीज को लेकर निर्देश

कृषि विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में अच्छी बारिश के कारण फसलों की स्थिति अच्छी है. बांधों में भी पर्याप्त पानी है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद और बीज की कमी नहीं है. फिलहाल समितियों में करीब 300 क्विंटल बीज और 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी, यूरिया समेत अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं. साव ने गांव-गांव शिविर लगाकर किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए.

पंजीयन नहीं होने के कारण एक भी किसान धान बेचने से वंचित ना हो.- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

स्थानीय जरूरत के हिसाब से होंगे विकास कार्य

जिला पंचायत की योजनाओं की समीक्षा करते हुए साव ने वीबी-जी रामजी योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि योजना के तहत ऐसे काम चुने जाएं, जिनकी वास्तव में गांवों में जरूरत है. मुक्तिधाम, शौचालय, स्कूलों की मरम्मत, जल संरक्षण और छोटे बांध जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए. उन्होंने गांवों में पानी बचाने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का माहौल बनाने को भी कहा.

जल जीवन मिशन की 310 योजनाएं पूरी

जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 804 सिंगल विलेज योजनाओं में से 310 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इनमें 219 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं. साव ने इन योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए जनभागीदारी से जल अर्पण अभियान चलाने पर जोर दिया. उन्होंने वाटर रिचार्जिंग के लिए जिले में किए जा रहे जनभागीदारी के प्रयासों की सराहना की.

मल्हार और रतनपुर के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान

उप मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नगरी मल्हार और रतनपुर के समन्वित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दोनों ऐतिहासिक स्थलों की विरासत, पर्यटन की संभावनाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास की व्यापक योजना तैयार की जाए.

आवास और शहर की साफ-सफाई के काम में तेजी के निर्देश

नगर विकास की समीक्षा के दौरान साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना, अधोसंरचना विकास और साफ-सफाई से जुड़े कामों में तेजी लाने को कहा. उन्होंने बिलासपुर में आईएसडीपी योजना के तहत बनाए गए आवासों की जरूरी मरम्मत कराने और पात्र गरीब परिवारों को जल्द आवास आवंटित करने के निर्देश दिए.

जीवनदीप और आयुष समिति की बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर

समीक्षा बैठक के बाद जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की आयुष समिति की बैठक भी हुई. बैठकों में अस्पताल और महाविद्यालय की जरूरी सुविधाओं तथा विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई. कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया.