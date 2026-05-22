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बेमेतरा के आनंदगांव में 18 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, PCC चीफ को लेकर अरुण साव का कांग्रेस पर तंज

बेमेतरा दौरे पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, समाधान शिविर में हुए शामिल, कहा- कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता

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बेमेतरा के आनंदगांव में 18 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
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बेमेतरा: उपमुख्मंत्री अरुण साव ने जिले में 18 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया. जिले के आनंदगांव में सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण समाधान शिविर का आयोजन किया गया. इसमें शामिल होकर अरुण साव ने केंद्र एवं राज्य सरकार के कई योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया.

PCC चीफ को लेकर अरुण साव का कांग्रेस पर तंज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जरूरी सामान बांटे, रजिस्ट्रेशन भी हुआ

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिविर में हितग्राहियों को लाभान्वित किया. महिला एवं बाल विकास विभाग की नोनी सुरक्षा योजना के तहत 5 बालिकाओं को पंजीयन पत्र प्रदान किए गए. इसके अलावा 8 गर्भवती माताओं की गोदभराई तथा 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया. टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को सुपोषण किट वितरित की गई. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं.

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बेमेतरा दौरे पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, समाधान शिविर में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता: उपमुख्यमंत्री

मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आनन्दगाव में क्षेत्र के 20 गांव के लिए सुशासन शिविर का आयोजन हुआ है. लोग बड़ी संख्या में अपनी आवेदन लेकर आए है जिसका समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा. वही दीपक बैज और टी एस सिंहदेव के PCC चीफ को लेकर दिए बयानों पर भी साव ने तंज कसा. कहा कि कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, जनता मजा ले रही है. कार्यकर्ता नेताओं से दूर जा चुके हैं अब कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है.

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बेमेतरा दौरे पर अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाई स्कूल उपकेंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दौर में पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है तथा यह आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जरूरी है. उन्होंने नागरिकों से पौधारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.

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कई विकास कार्यों का अरुण साव ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18.65 करोड़ रुपये के विकास कार्य

उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने अपने एक दिवसीय बेमेतरा प्रवास के दौरान गोश्वारा क्षेत्र में कुल 18 करोड़ 65 लाख 07 हजार रुपये की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तहत 46.22 लाख रुपये की लागत से निर्मित 3 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 12 करोड़ 87 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित एक कार्य का लोकार्पण किया गया.

इसी प्रकार जनपद पंचायत बेरला में 4 करोड़ 53 लाख 54 हजार रुपये की लागत से 4 कार्यों का भूमिपूजन और 77.51 लाख रुपये की लागत से 4 कार्यों का लोकार्पण किया गया. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में पेयजल, आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा.

ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के लिए बड़ी सौगात

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विधायक दीपेश साहू की मांग पर कई विकास कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत करने की घोषणा की.

  • जामगांव एवं लावातरा में सीसी रोड निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये स्वीकृत
  • ग्राम चेट में सीसी रोड निर्माण हेतु 5 लाख रुपये
  • बारगांव में सीसी रोड निर्माण हेतु 5 लाख रुपये
  • बारगांव में मुक्तिधाम निर्माण हेतु 6.25 लाख रुपये
  • सुरहोली में व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु 4.95 लाख रुपये
  • जमघट में सीसी रोड निर्माण हेतु 5 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की.
  • इसके साथ ही नगरीय निकाय भिभौरी, बेरला एवं कुसमी में विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की.
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