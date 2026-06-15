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नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सिविल सर्जन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

नूंह से कासिम खान की रिपोर्ट

नूंह : हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने जिले के डिप्टी सिविल सर्जन एवं जिला पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. मनप्रीत तेवतिया को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पुन्हाना-शिकरावा मोड़ स्थित मोहन भट्ठे के पास की गई.

अस्पताल को सील किया गया था : प्राप्त जानकारी के अनुसार पुन्हाना के पेमा रोड पर स्थित लबुजा अस्पताल' के संचालक तौफीक निवासी पुन्हाना ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी. दरअसल, बीते 4 जून को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने अस्पताल पर छापेमारी की थी. जांच के दौरान अस्पताल में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया था. इतना ही नहीं, इस मामले में अस्पताल संचालक तौफीक के खिलाफ थाना शहर पुन्हाना में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था.

50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी : अस्पताल सील होने के बाद, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. मनप्रीत तेवतिया द्वारा शिकायतकर्ता तौफीक से अस्पताल की सील खोलने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता रिश्वत देने का इच्छुक नहीं था, जिसके चलते उसने इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी. शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने फौरन एक विशेष रणनीति तैयार की. तय योजना के मुताबिक, जैसे ही सोमवार दोपहर को पुन्हाना-शिकरावा मोड़ के पास शिकायतकर्ता ने डॉ. मनप्रीत तेवतिया को केमिकल लगे हुए 50 हजार रुपये के नोट थमाए, वैसे ही मुस्तैद खड़ी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. मौके पर ही डॉक्टर के हाथ धुलवाए गए, जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया और रिश्वत लेने की कथित रूप से पुष्टि हो गई.

मनप्रीत तेवतिया को लेकर टीम गुरुग्राम रवाना : विभागीय सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसीबी की टीम आरोपी डॉ. मनप्रीत तेवतिया को हिरासत में लेकर अपने साथ गुरुग्राम रवाना हो गई. टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई और पूछताछ में जुटी है. इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है. एसीबी टीम के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि डिप्टी सिविल सर्जन डॉ मनप्रीत सिंह तेवतिया को मोहन ईंट भट्ठा के समीप से गिरफ्तार किया गया है अब उसको कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है.