विंध्य को अलग प्रदेश बनाए जाने पर बोले डिप्टी सीएम- हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा विंध्य

रीवा: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विंध्य हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा. साल 2025 तक विंध्य क्षेत्र को कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं. रीवा में 24 घंटे विमानों के संचालन की सुविधा विकसित होना किसी सपने से कम नहीं था. अब निवेशक रीवा आने से इसलिए नहीं हिचकिचाएंगे कि यहां एयरपोर्ट नहीं है. उपमुख्यमंत्री रविवार को अमहिया स्थित अपने निवास में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से संवाद किया.

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की कार्ययोजना विस्तार से रखी. इस दौरान डिप्टी सीएम ने रेलवे लाइन विस्तार, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता, सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी. साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया.

योजनाबद्ध तरीके से हो रहा विंध्य का विकास

पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हर वर्ष नववर्ष पर यह सवाल उठता है कि बीते साल क्या उपलब्धियां रहीं और आने वाले वर्ष के लक्ष्य क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है और इसका पूरा लाभ विंध्य क्षेत्र को मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

रेल, सड़क और उद्योग पर विशेष फोकस

डिप्टी सीएम ने बताया कि रीवा से सीधी के आगे तक रेलवे लाइन विस्तार का लक्ष्य पर्यटन, हरित विकास और औद्योगिक क्रांति को गति देगा. विंध्य क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार से अधिक से अधिक बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि रीवा और विंध्य की राजनीति अब विकास केंद्रित हो चुकी है. इसी कारण भोपाल से लेकर दिल्ली तक विंध्य के विकास की चर्चा हो रही है. हर जनप्रतिनिधि जो विकास की राजनीति करेगा और विकास के बारे में सोचेगा वही टिक पाएगा.

विंध्य मे रेलवे परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर

राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा, जब हम लोग कॉलेज में थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा. मगर रीवा रेलवे लाइन का डेड एंड था. लेकिन अब सिंगरौली-रीवा-सतना रेल परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है. 27 जनवरी को इस परियोजना की समीक्षा की जाएगी, जिसमें रेलवे के जीएम भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि जहां रेलवे लाइन और नहरों का जाल होता है, वहां उद्योग स्वतः स्थापित होते हैं.