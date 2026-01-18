ETV Bharat / state

विंध्य को अलग प्रदेश बनाए जाने पर बोले डिप्टी सीएम- हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा विंध्य

उपमुख्यमंत्री रविवार को अमहिया स्थित अपने निवास में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से किया संवाद.

Deputy CM Rajendra Shukla
प्रेस से बातचीत करते उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 4:24 PM IST

5 Min Read
रीवा: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विंध्य हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा. साल 2025 तक विंध्य क्षेत्र को कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं. रीवा में 24 घंटे विमानों के संचालन की सुविधा विकसित होना किसी सपने से कम नहीं था. अब निवेशक रीवा आने से इसलिए नहीं हिचकिचाएंगे कि यहां एयरपोर्ट नहीं है. उपमुख्यमंत्री रविवार को अमहिया स्थित अपने निवास में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से संवाद किया.

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की कार्ययोजना विस्तार से रखी. इस दौरान डिप्टी सीएम ने रेलवे लाइन विस्तार, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता, सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी. साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया.

योजनाबद्ध तरीके से हो रहा विंध्य का विकास

पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हर वर्ष नववर्ष पर यह सवाल उठता है कि बीते साल क्या उपलब्धियां रहीं और आने वाले वर्ष के लक्ष्य क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है और इसका पूरा लाभ विंध्य क्षेत्र को मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

रेल, सड़क और उद्योग पर विशेष फोकस

डिप्टी सीएम ने बताया कि रीवा से सीधी के आगे तक रेलवे लाइन विस्तार का लक्ष्य पर्यटन, हरित विकास और औद्योगिक क्रांति को गति देगा. विंध्य क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार से अधिक से अधिक बजट लाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि रीवा और विंध्य की राजनीति अब विकास केंद्रित हो चुकी है. इसी कारण भोपाल से लेकर दिल्ली तक विंध्य के विकास की चर्चा हो रही है. हर जनप्रतिनिधि जो विकास की राजनीति करेगा और विकास के बारे में सोचेगा वही टिक पाएगा.

विंध्य मे रेलवे परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर

राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा, जब हम लोग कॉलेज में थे तब सुनते थे कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन यदि बन जाए तो पूर्वोत्तर से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ जाएगा. मगर रीवा रेलवे लाइन का डेड एंड था. लेकिन अब सिंगरौली-रीवा-सतना रेल परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है. 27 जनवरी को इस परियोजना की समीक्षा की जाएगी, जिसमें रेलवे के जीएम भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि जहां रेलवे लाइन और नहरों का जाल होता है, वहां उद्योग स्वतः स्थापित होते हैं.

विपक्ष पर तीखा हमला

कहा कि बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीवा को देखकर अचंभित होता है. पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रीवा आए थे तब उन्होंने भी रीवा के विकास की चर्चा की थी. विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जब प्रदेश मे उनकी सरकार बनी थी तब हमने कहा था कि अब जांच करवा लो. यदि किसी को जमीन देने की स्थिति किसी की होती है यह तो भ्रम फैलाने के लिए ठीक है, मगर वास्तव मे अगर होती है तो जांच करवा लो. अगर सुई की नोक के बराबर यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो मैं विधयाकी के साथ राजनीति भी छोड़ दूंगा. उसके बाद सब बिल मे घुस गए.

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना

विपक्ष द्वारा रीवा के संजय गांधी अस्पताल और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य में उपमुख्यमंत्री मंत्री के निरीक्षण न किए जाने के सवाल पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जब वह सोते रहते हैं तब हम निरीक्षण करने जाते हैं. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों को उन्होंने बेहद दुखद बताया. राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे थे, जबकि विपक्षी नेता को यह कदम पहले उठाना चाहिए था.

यूनियन कार्बाइड की घटना में जिम्मेदारो को दिया गया था स्केप रुट

साथ ही भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है कि जब भोपाल गैस त्रासदी "यूनियन कार्बाइड" की घटना हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी उस समय कांग्रेस ने क्या किया था. घटना में शामिल जो जिम्मेदार लोग थे उन्हें बाकायदा स्केप रूट दिया गया ताकि वह सुरक्षित निकल जाएं.

क्या हम कल्पना कर सकते हैं, उस दौरान अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होते और उस प्रकार की कोई घटना होती तो वहां से निकलना तो दूर की बात थी. यदि वह बाहर होता तो उसे पकड़कर यहां लाते. यह तो वही बात हुई सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है.

