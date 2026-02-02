ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बैरवा बोले - कोचिंग एक तरह का बिजनेस इसलिए वसूल रहे जीएसटी, जानिए मामला

प्रेमचंद बैरवा ने कहा, स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट थ्योरी पर काम करते हैं. कोचिंग एक बिजनेस है.

Deputy Chief Minister speaking to the media in Kota
कोटा में मीडिया से बात करते डिप्टी सीएम (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को कोटा में केंद्रीय बजट पर बात की. कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी के सवाल पर बैरवा बोले, निश्चित तौर पर कोटा में कोचिंग में कुछ विवाद, परेशानी और घटनाओं के बाद बच्चों की कमी आ गई है. उसके बाद हम कोचिंग पर बिल लाए, लेकिन जिस तरह से स्कूल नो लॉस नो प्रॉफिट थ्योरी पर काम करते हैं, उस तरह से कोचिंग बिजनेस है इसीलिए उस पर जीएसटी लिया जाता है. हम आगे के बजट में कोचिंग संस्थानों पर जीएसटी घटाने का प्रयास करेंगे.

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कोटा में मीडिया से बात कर रहे थे. अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाने पर बैरवा बोले, मुझे पत्र की जानकारी नहीं है. भाजपा में कुछ भी शिकायत होती है तो मामला अनुशासन समिति को भेजते हैं. उसके बाद आगे निर्णय होता है. समिति की अनुशंसा पर ही प्रदेश अध्यक्ष फैसला करते हैं.

कोटा में मीडिया से बात करते डिप्टी सीएम (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:बैरवा बोले- कोचिंग बिल रोकेगा बच्चों में अवसाद और आत्महत्या

राजस्थान को यह मिला: बजट में राजस्थान को क्या मिला, इस पर बैरवा बोले, राज्य के आधारभूत ढांचे को काफी मजबूती मिलेगी. टियर 2 और 3 वाले शहर, जिनकी 5 लाख से ज्यादा आबादी है, उनका आधारभूत ढांचा मजबूत होगा. इसका जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर को लाभ मिलेगा. बीवी जी राम जी में 95 हजार 600 करोड़ राजस्थान को मिलेंगे. सभी 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा. भीलवाड़ा, जयपुर और जोधपुर के टेक्सटाइल उद्योगों को फायदा मिलेगा.

बजट घोषणा पूरी नहीं: एक सवाल पर बैरवा ने कहा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें जमीन उपलब्ध नहीं होती. मेरे विभाग के भी कई प्रोजेक्ट हैं. सभी कलेक्टरों से इस संबंध में चर्चा करता हूं कि जल्द जमीन अलॉट हो जाए ताकि आगे निर्माण कार्य शुरू हो. बजट में जो घोषणा होती है, उसमें जमीन अलॉटमेंट के बाद निर्माण में समय लगता है. कोटा के बस पोर्ट के लिए जमीन अलॉटमेंट जल्द होने की बात कही है.

पढ़ें:राजस्थान में भजनलाल सरकार का मेगा प्लान, मंत्री-विधायक जिलों में उतरकर जनता को समझाएंगे बजट के फायदे

कोटा में एयरोसिटी से फायदा: बैरवा ने कहा कि जिस तरह से एयरपोर्ट कोटा को मिला था, यह राजस्थान को बड़ी सौगात है. इस बजट में एयरोसिटी मिली है, इसमें 200 करोड़ बजट रखा है. निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में एयरोसिटी ऐसी जगह बनेगी, जो राजस्थान में अभी नहीं बनी है. आने वाले समय में नए रेलमार्गों का विस्तार भी होगा. विधायक संदीप शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर, जिला अध्यक्ष शहर राकेश जैन, देहात प्रेमचंद गोचर, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष साहिल मिर्जा और संभाग के मीडिया संयोजक अरविंद सिसोदिया मौजूद थे.

पढ़ें: केंद्रीय बजट-2026: सौर ऊर्जा, जूते-चमड़े के समान सस्ते, छोटे शहरों में तैयार होंगे कॉर्पोरेट मित्र, जानिए आम और खास की राय...

TAGGED:

DEPUTY CM PREMCHAND BAIRWA
GST ON COACHING INSTITUTES
स्कूल में नो लॉस नो प्रॉफिट थ्योरी
UNION BUDGET WAS PRAISED
DISCUSSION ON THE UNION BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.