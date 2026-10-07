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डिप्टी सीएम बैरवा बोले-चुनाव हारने पर बहाने बनाती है कांग्रेस, कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम

मीडिया से बात करते बैरवा ( ETV Bharat Bhilwara )