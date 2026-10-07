डिप्टी सीएम बैरवा बोले-चुनाव हारने पर बहाने बनाती है कांग्रेस, कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम
प्रेमचंद ने चेताया कि कांग्रेस नेताओं को आने वाले समय में हर जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा.
Published : October 7, 2026 at 1:22 PM IST
भीलवाड़ा: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस जब-जब चुनाव हारती है तब-तब कुछ ना कुछ बहाना बनाती है. आज 18 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंच गई?. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दूदू में विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा, अभी दूदू में विरोध हुआ. 'मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर जगह ऐसा ही विरोध देखने को मिलेगा'.
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में बुधवार को भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना. उप मुख्यमंत्री ने सेवा ज्योति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान मांडल से विधायक उदयलाल भडाना, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा भी मौजूद थे.
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मोदी को 25 साल पूरे: कार्यक्रम के बाद बैरवा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा कार्य के 25 साल पूर्ण हुए हैं. आज से 25 वर्ष पहले मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली. प्रधानमंत्री के रूप में देश का मान और सम्मान बढ़ाया. मोदी के नाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, धारा 370, राम मंदिर व तीन तलाक कानून जैसी उपलब्धियां है.
हार पर बहाना बनाती है कांग्रेस: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और धरना प्रदर्शन पर प्रेमचंद ने कहा, कांग्रेस जब हारी है तो कुछ न कुछ बहाना बनाया है. कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम, कभी प्रशासन व कभी चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं. अपनी हार को लेकर कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है. असल में जनता भाजपा पर विश्वास करती है और उसके साथ हैं. कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश के इस बयान पर कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो तो 2029 में भाजपा का सूफड़ा साफ हो जाएगा, बैरवा बोले, कांग्रेस हारती है तब ईवीएम व बैलेट पेपर का नाम लेते हैं.
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