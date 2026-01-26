ETV Bharat / state

'तीन सालों में 56,855 युवाओं को दिया रोजगार, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही सरकार'

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया.

गणतंत्र दिवस पर परेड़ की सलामी लेते मुकेश अग्निहोत्री
गणतंत्र दिवस पर परेड़ की सलामी लेते मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित जिला स्तरीय 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की. उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान अपने सम्बोधन में मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.

अपने संबोधन में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया गया है, जिसके कारण पिछले तीन वर्षों में 26 हजार 683 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है. पिछले तीन वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र में 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है. 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ई-टैक्सी खरीदने की सुविधा दी जा रही है.

पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित हो रहा कांगड़ा

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में ही पर्यटन निगम का राज्य मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नड्डी क्षेत्र में एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन बनाई जाएगी. कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिससे यहां एयरबस एवं रात्रि लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी. पालमपुर में हेलीपोर्ट और धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है. पौंग क्षेत्र में पर्यटन, वाॅटर स्पोर्ट्स और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किए जा रहे हैं. राज्य सरकार एनआईटी हमीरपुर विशेषज्ञों के सहयोग से ज्वालामुखी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर काम कर रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. देहरा उप-मंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है.

इन योजनाओं को दी गई स्वीकृति

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कांगड़ा जिला में 222 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके लिए 1005.04 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. 814.02 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. 162 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी 60 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर हैं. शहरी पेयजल की 6 योजनाओें के लिए 169.06 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से अब तक 82.61 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं. कांगड़ा जिला में 9 सीवरेज योजनाओं के लिए 433.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और 93.52 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं. फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना के लिए कुल स्वीकृत 643.68 करोड़ रुपये में से 301.48 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से BJP विधायकों ने किया वॉकआउट, जानें विवाद की क्या रही वजह?

TAGGED:

MUKESH AGNIHOTRI ON REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY HIMACHAL
REPUBLIC DAY DHARAMSHALA
मुकेश अग्निहोत्री
REPUBLIC DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.