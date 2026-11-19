जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं : केशव प्रसाद मौर्य
सुप्रीमकोर्ट से जमानत पर रोक लगा रिहा होने के बाद आजम खान पर डीसीएम केपी मौर्य की टिप्पणी: 'जमानत मिली है, आरोपों से मुक्ति नहीं'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:43 PM IST
लखनऊ: सपा नेता आजम खान को जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है. वह आरोपों से बरी नहीं हुए हैं. जमानत का मतलब बेगुनाही कदापि नहीं होता. उन्होंने सपा पर वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि हो सकता है कि उन्हें याददाश्त का संकट हो, इसलिए उन्हें सपा सरकार के कार्यकाल की घटनाएं याद दिलाना ज़रूरी है.
#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya said, "... He (Azam Khan) is out on bail, and he should remember that. The court has granted him (interim) bail, and we have no issue with that, but now Uttar Pradesh will not become a state of riots or a state of goons. Criminals will not be allowed to roam freely; effective action will be taken against them..."— ANI (@ANI) November 19, 2026
उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की वोट बैंक की राजनीति में रामभक्तों पर गोली चलाने, दंगों, अपराधियों को संरक्षण देने, कानून-व्यवस्था ध्वस्त करने, जातिवाद और परिवारवाद जैसी राजनीति को प्रदेश की जनता भूली नहीं है.
मौर्य ने आजम खान पर भी निशाना साधते हुए जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन कब्जाने, भ्रष्टाचार और भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के अपमान से जुड़े आरोपों का जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि आजम खान को जमानत मिली है, आरोपों से मुक्ति नहीं. ऐसे लोगों का राजनीतिक बचाव करने वालों से जनता जवाब मांगने के लिए तैयार है.
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडाराज, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वापसी नहीं चाहती. भाजपा का 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प अटल है.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है. इसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई को सच की जीत बताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी की ओर से जमानत पर रोक लगाने की तत्काल मांग स्वीकार नहीं की. मामले में आगे सुनवाई होनी है.