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जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं : केशव प्रसाद मौर्य

आजम खान पर डीसीएम केपी मौर्य की टिप्पणी: 'जमानत मिली है, आरोपों से मुक्ति नहीं'. ( ETV Bharat )

लखनऊ: सपा नेता आजम खान को जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है. वह आरोपों से बरी नहीं हुए हैं. जमानत का मतलब बेगुनाही कदापि नहीं होता. उन्होंने सपा पर वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि हो सकता है कि उन्हें याददाश्त का संकट हो, इसलिए उन्हें सपा सरकार के कार्यकाल की घटनाएं याद दिलाना ज़रूरी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की वोट बैंक की राजनीति में रामभक्तों पर गोली चलाने, दंगों, अपराधियों को संरक्षण देने, कानून-व्यवस्था ध्वस्त करने, जातिवाद और परिवारवाद जैसी राजनीति को प्रदेश की जनता भूली नहीं है. मौर्य ने आजम खान पर भी निशाना साधते हुए जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन कब्जाने, भ्रष्टाचार और भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के अपमान से जुड़े आरोपों का जिक्र किया.