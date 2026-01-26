ETV Bharat / state

बड़े होकर क्या बनोगी? गणतंत्र दिवस पर बच्चियों के जवाब सुनकर गदगद हुए डिप्टी सीएम

गणतंत्र दिवस पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बच्चों के साथ खाया खाना. बच्चों ने उपमुख्यमंत्री को कहा- बड़े होगे बनेंगे आईपीएस अधिकारी और डॉक्टर.

उपमुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ खाया खाना (ETV Bharat)
इंदौर: इंदौर में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इंदौर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन किया. इस दौरान बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत भी की. बातचीत में कई बच्चों ने उपमुख्यमंत्री को डॉक्टर और आईपीएस बनने की बात कही जिस पर मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए और कहा कि आप दिल लगा कर मेहनत करो सरकार आपके साथ है.

उपमुख्यमंत्री ने छोटी बच्चियों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं?

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज सोमवार गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद मुसाखेड़ी स्थित सीएम राइस स्कूल में पहुंचे. यहां उन्होंने छोटे बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ ही भोजन भी किया. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने खाना खाते समय छोटी बच्चियों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? तो अधिकतर बच्चियों ने उन्हें कहा कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे. वहीं एक बच्ची ने कहा कि मैं बड़े होकर आईपीएस अधिकारी बनूंगी.

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (ETV Bharat)

इस पर उपमुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए और बच्चों को दुलार करते हुए कहा - आप सिर्फ अच्छी मेहनत करो सरकार आपके साथ है. आपके स्कूल में जो भी जरूरत है मध्य प्रदेश सरकार उन सभी जरूरत को पूरा करेगी.उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बच्चियों की जमकर तारीफ की और कहा कि स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे काफी अनुशासित नजर आ रहे हैं. वे निश्चित तौर पर सफल होंगी.

minister Rakesh Singh Chhindwara
बच्चों के साथ भोजन करते छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह (ETV Bharat)

मंत्री बोले- बच्चों के लिए है खाना, आपका क्या काम

छिन्दवाड़ा: गणतंत्र दिवस समारोह के बाद छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह खजरी के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन करने पहुंचे थे. मंत्री जिस कमरे में बैठे थे वहां भाजपा के कुछ नेता और टीचर भी बैठ गए थे. मंत्री जी ने कहा कि बच्चे कहां हैं? क्योंकि यहां तो सिर्फ कुछ ही बच्चे बैठे हैं. सब कार्यकर्ता और टीचर यहां से निकल जाएँ पहले बच्चों को भोजन परोसा जाए. गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण व छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह थे. इस दौरान उन्होंने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया.

