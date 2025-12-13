ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री बैरवा की जुबान फिसली, कहा- 'मुख्यमंत्री शर्मा के देश की बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में हुए बहुत काम'

भीलवाड़ा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा शनिवार को अल्पप्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में पेपरलीक होते थे, जिससे बेरोजगार युवाओं को और बेरोजगार बनाने का काम किया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार के समय पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है. इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और वे बोले, 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन से उद्योगपतियों को 'कर्मभूमि' से 'मातृभूमि' की ओर आने का सौभाग्य मिलेगा.

बैरवा राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के सिलसिले में भीलवाड़ा आए थे. उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कृतसंकल्प है. 'राइजिंग राजस्थान' समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स धरातल पर क्रियान्वित हो चुके हैं. भीलवाड़ा जिले के लिए हुए 518 एमओयू (18,802 करोड़ रुपए) में से 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है. अब तक प्रदेश के 90 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं.