ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री बैरवा की जुबान फिसली, कहा- 'मुख्यमंत्री शर्मा के देश की बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में हुए बहुत काम'

आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल के मामले में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह अभी तक जांच का विषय है.

Second Anniversary bjp Government
पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा शनिवार को अल्पप्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे. यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में पेपरलीक होते थे, जिससे बेरोजगार युवाओं को और बेरोजगार बनाने का काम किया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार के समय पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है. इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और वे बोले, 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन से उद्योगपतियों को 'कर्मभूमि' से 'मातृभूमि' की ओर आने का सौभाग्य मिलेगा.

बैरवा राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के सिलसिले में भीलवाड़ा आए थे. उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कृतसंकल्प है. 'राइजिंग राजस्थान' समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स धरातल पर क्रियान्वित हो चुके हैं. भीलवाड़ा जिले के लिए हुए 518 एमओयू (18,802 करोड़ रुपए) में से 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है. अब तक प्रदेश के 90 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं.

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: भजनलाल सरकार के दो वर्ष: दीया कुमारी का दावा- पेपर लीक पर अंकुश, अपराधों में 19% गिरावट

उद्योगों का बिजली संकट दूर होगा: भीलवाड़ा से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की समस्या आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी. सरकार बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और 2027 तक सभी जिलों को दिन में बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य है. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है.

दिव्या मित्तल का मामला जांच का विषय: आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल को सरकार से क्लीनचिट मिलने के मामले में पूछे गए सवाल पर डॉ. बैरवा ने कहा कि सरकार कभी नहीं पलट रही है. सरकार आम जनता के हित में काम कर रही है. एसीबी भी गलत नहीं है, लेकिन यह सब जांच के बाद ही पता चलेगा. दिव्या मित्तल का मामला जांच का विषय है.

TAGGED:

DEPUTY CM DR PREMCHAND BAIRWA
GOVERNMENTS ACHIEVEMENTS
RPS DIVYA MITTAL CASE
SECOND ANNIVERSARY BJP GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.