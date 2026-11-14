ETV Bharat / state

जयपुर में सीकर रोड हादसे पर गंभीर डिप्टी सीएम दीया, अधिकारियों को बड़ी हिदायत...जानिए

सीकर रोड पर हादसास्थल का जायजा लेते अधिकारी ( Photo Credit - Diya Kumari office )

जयपुर: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजधानी जयपुर में सीकर रोड पर 14 नंबर स्थित अनाज मंडी के पास शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर गंभीरता दिखाई. हादसे पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने और दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का जायजा लेने के निर्देश दिए. साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा.