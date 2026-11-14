जयपुर में सीकर रोड हादसे पर गंभीर डिप्टी सीएम दीया, अधिकारियों को बड़ी हिदायत...जानिए
अनाज मंडी रोड पर भीषण हादसे पर उप मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश.
Published : November 14, 2026 at 7:22 PM IST
जयपुर: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजधानी जयपुर में सीकर रोड पर 14 नंबर स्थित अनाज मंडी के पास शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर गंभीरता दिखाई. हादसे पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने और दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का जायजा लेने के निर्देश दिए. साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के निर्देशों के बाद शनिवार को नेशनल हाईवे, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने हादसे वाली जगह का बारीकी से निरीक्षण किया. मौके पर मौजूद परिस्थितियों का आकलन किया. सड़क की स्थिति, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जानकारी जुटाई गई.
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सड़क सुरक्षा को लेकर विभागों को निर्देश: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा. उनका जोर इस पर रहा कि हादसे के बाद केवल निरीक्षण तक कार्रवाई सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके.
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद: घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निदेशक, यातायात निरीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी और जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-बी के उपायुक्त मौजूद रहे. अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लेते हुए सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की. उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने को इस दुर्घटना के बाद सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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