ETV Bharat / state

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा दौरे पर, दो दिवसीय दौरे में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा

अमरोहा जिले के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

BRAJESH PATHAK AMROHA VISIT
दो दिवसीय दौरे में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में आज और कल उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दौरा करेंगे. जिसमें गजरौला सीएचसी, गौशाला का निरीक्षण करेंगे और अफसर के साथ मीटिंग भी करेंगे. उनके आगमन को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं.

दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज और कल अमरोहा जिले का दौरा करेंगे इस दो दिवसीय दौरे के दौरान वह विभिन्न विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे.

कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज शाम को भाजपा जिला कार्यालय में जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे.

इसके बाद में गजरौला स्थित स्थित जुबिलैंट गेस्ट हाउस में रात्रि में विश्राम करेंगे. जिसमें यखनी सोमवार को उप मुख्यमंत्री गजरौला सीएससी कान्हा गौशाला और एक पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे.

इसके बाद वह कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्य और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

आगमन को लेकर अलर्ट प्रशासन

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक कैसे दो दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है और उनकी सुरक्षा को लेकर जगह-जगह पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है.

वहीं भाजपा के विधायक राजीव तरारा ने जानकारी देते हुए बताया कि दो दिवसीय दौरे को लेकर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह सभी कार्यकर्ताओं तैयारी में जुटे हैं.

TAGGED:

ब्रजेश पाठक का दौरा
अमरोहा में विकास कार्यों की समीक्षा
BRAJESH PATHAK AMROHA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.