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उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा दौरे पर, दो दिवसीय दौरे में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा

दो दिवसीय दौरे में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा. ( ETV Bharat )

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में आज और कल उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दौरा करेंगे. जिसमें गजरौला सीएचसी, गौशाला का निरीक्षण करेंगे और अफसर के साथ मीटिंग भी करेंगे. उनके आगमन को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं. दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज और कल अमरोहा जिले का दौरा करेंगे इस दो दिवसीय दौरे के दौरान वह विभिन्न विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज शाम को भाजपा जिला कार्यालय में जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद में गजरौला स्थित स्थित जुबिलैंट गेस्ट हाउस में रात्रि में विश्राम करेंगे. जिसमें यखनी सोमवार को उप मुख्यमंत्री गजरौला सीएससी कान्हा गौशाला और एक पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे.