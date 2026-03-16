लखनऊ की चिनहट सीएचसी में मरीज बनकर कतार में खड़े हुए ब्रजेश पाठक, गंदगी देखकर भड़के
डिप्टी सीएम ने जिम्मेदारों को नोटिस देने और सफाई एजेंसी का एक सप्ताह का भुगतान काटने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 3:22 PM IST
लखनऊ: चिनहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सोमवार को सफाई व्यवस्था, वार्डों की बदहाली और लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भड़क उठे. निरीक्षण के दौरान जनरल वार्ड में कई बेड पर चादर नहीं मिली और अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई.
डिप्टी सीएम ने जिम्मेदारों को नोटिस देने और सफाई एजेंसी का एक सप्ताह का भुगतान काटने के निर्देश दिए. साथ ही चेतावनी दी कि जब तक अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तब तक संबंधित अधिकारी घर नहीं जाएंगे.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को अचानक चिनहट सीएचसी पहुंच गए. मुंह पर मास्क लगाकर सबसे पहले पर्चा काउंटर पर मरीजों के बीच जाकर कतार में खड़े हो गए. इस दौरान उन्होंने मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली.
इसके बाद वह पैथोलॉजी विभाग पहुंचे. यहां मरीजों की लंबी कतार लगी थी. उन्होंने टेक्नीशियन से पूछा कि एक मरीज का रक्त नमूना लेने में कितना समय लगता है? जवाब मिलने के बाद उन्होंने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े.
निरीक्षण के दौरान एक्स-रे कक्ष के आसपास धूल दिखाई दी. इस पर उन्होंने तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए. उन्होंने वहां रखी अलमारी खोलकर स्टॉक भी जांचा. इसके बाद वह ओपीडी कक्ष नंबर 5 में पहुंचे और डॉक्टर से अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी ली.
डिप्टी सीएम जब जनरल वार्ड नंबर 28 पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर नाराज हो गए. वार्ड में कई बेड पर चादर नहीं बिछी थी. साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी. उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने शौचालयों की स्थिति भी देखी, जो संतोषजनक नहीं मिली. इस पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए. हालांकि फायर एस्टिंग्यूसर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जांचने पर वह सही पाई गई.
मोबाइल दुरुस्त करने के दिए निर्देश
केंद्र के सभागार में उस समय आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था. आशाओं ने डिप्टी सीएम को बताया कि उनके मोबाइल फोन खराब हैं, जिससे काम में दिक्कत हो रही है. इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत सीएमओ डॉ. एनबी सिंह को फोन लगाकर मोबाइल ठीक कराने या बदलने के निर्देश दिए. साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान भी तत्काल कराने को कहा. सीएमओ को तत्काल सीएचसी पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए.
पीने के पानी पर जताई नाराजगी: निरीक्षण के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली. पानी की पाइप को जाली से बांधकर रखा गया था और आसपास गंदगी थी. इस पर डिप्टी सीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
अस्पताल में रुक कर व्यवस्थाएं करें दुरुस्त: उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होने तक वे अस्पताल परिसर से नहीं जाएं. दवाओं के काउंटर पर कतार लंबी लगी थी. सीएचसी अधीक्षक को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश कहा. उन्होंने कहा कि पांच मिनट के भीतर मरीजों को दवा मिल जानी चाहिए.
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