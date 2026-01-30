रायबरेली एम्स में कार्यशाला; डिप्टी सीएम ने की अपील, बोले- सभी लोग तंबाकू से बने उत्पाद का बंद करें उपयोग
रायबरेली, एम्स में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन.
Published : January 30, 2026 at 8:15 PM IST
रायबरेली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शुक्रवार से तीन दिवसीय सातवीं राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. कॉन्फ्रेंस में देशभर के तम्बाकू निषेध से जुड़े एक्सपर्ट जुटें हैं. रायबरेली, एम्स में आयोजित इस कांफ्रेंस का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया. उन्होंने कहा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि शुक्रवार को रायबरेली एम्स में राष्ट्रीय सेमिनार था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से हम सभी युवाओं और नागरिकों से अपील करते हैं कि सभी लोग तंबाकू से बने उत्पाद का उपयोग एक दम बंद करें. यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
उन्होंने कहा कि यह कैंसर, हार्टअटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे गंभीर रोगों को जन्म देती है. हमें तंबाकू के उपयोग को एकदम प्रदेश में बंद करना है. इसके लिए सेमिनार बड़े अवेयरनेस को लेकर आया है. उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिये एम्स और भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया है. सबसे बड़ी बात यह की जो आंकड़ा है, वह हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है. पूरे देश में 27 करोड़ लोग तंबाकू या उससे बने उत्पाद का सेवन करते हैं. हम अपने युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाएंगे.
'पॉलिसी तैयार की जाएगी' : एम्स, रायबरेली की कार्यकारी निदेशक अमिता जैन ने बताया कि तंबाकू का प्रॉब्लम नया नहीं है. इस सेमिनार में जो भी पॉलिसी डिस्कसन होंगे, वह हम सरकार को प्रॉपर रूप से देंगे. कुछ ना कुछ पॉलिसी जरूर तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि यहां देश भर के कई जगहों से विशेषज्ञ आए हुए हैं. यह तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित हो रही है.
'बीड़ी या तंबाकू कोई भी सुरक्षित नहीं' : पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की आंचल ने बताया कि हम तंबाकू पर अवेयरनेस दे रहे हैं कि तंबाकू का सेवन कितना खतरनाक है. बीड़ी या तंबाकू कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें 7000 से ज्यादा केमिकल होते हैं, जो 70 से अधिक तरह के कैंसर को पैदा कर सकते हैं.
