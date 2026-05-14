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खेल जगत में चमक रहे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय शूटर दिव्यांशु और नेटबॉल टीम से मिले उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अलग-अलग खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री ने कई खिलाड़ियों से मुलाकात की. अरुण साव अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन से मिले. साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान दिव्यांशु ने अपने अब तक के खेल सफर के बारे में जानकारी दी. उप मुख्यमंत्री ने मिस्र में जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्णिम सफलता पर उन्हें बधाई दी. साथ ही अगले महीने जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

दिव्यांशु जीत चुके हैं गोल्ड मेडल

रायगढ़ के रहने वाले दिव्यांशु देवांगन ने पिछले महीने अप्रैल में मिस्र के काहिरा में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग में महाराष्ट्र की शांभवी श्रवण क्षीरसागर के साथ उन्होंने मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता. दोनों ने मिलकर 499.9 अंक का स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया. दिव्यांशु अगले महीने जून में जर्मनी के सुहल में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में भारतीय टीम की ओर से भागीदारी करेंगे.

दिव्यांशु की उपलब्धियां

दिव्यांशु दिसम्बर-2025 में भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं. उन्होंने हाल ही में भोपाल में हुए कुमार सुरेन्द्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है. वे इस साल जनवरी में पुणे में हुए जूनियर सलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान पर रहे थे. उनका चयन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2026 के लिए भी हुआ है. वे केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया एथलीट के रूप में भी अधिसूचित हैं.

नेटबॉल टीम से मिले उप मुख्यमंत्री अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेटबॉल खिलाड़ियों से भी मिले साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव से आज 6वीं फेडरेशन कप मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने भी मुलाकात की. उन्होंने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाली सफलता पर टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी. हैदराबाद में आयोजित 6वीं फेडरेशन कप मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया. साव से मुलाकात के दौरान टीम की मैनेजर एवं नेटबॉल संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे.