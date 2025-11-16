उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बालोद में अटल परिसर का किया लोकार्पण, नगर विकास के लिए 4 करोड़ रु की घोषणा
तान्दुला पुल से उप जेल तक बनेगा डिवाइडर, बालोद-लोहारा और जगन्नाथपुर-परसोदा मार्ग के निर्माण का भी ऐलान
Published : November 16, 2025 at 8:56 PM IST
बालोद: उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव रविवार को बालोद दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित जय स्तंभ चौक में भव्य रूप से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण और नालंदा परिसर का भूमिपूजन किया. साथ ही, अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए.
4 करोड़ की राशि का ऐलान: नगर पालिका परिषद बालोद के परिसर में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बालोद शहर के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. मूलभूत विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने की उन्होंने घोषणा की. इस राशि से शहर की सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा.
जानिए अरुण साव ने की घोषणाएं
- साव ने बालोद की यातायात व्यवस्था और संपर्क मार्गों के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं
- तान्दुला नदी पुल से उप जेल तक डिवाइडर निर्माण
- बालोद से लोहारा मार्ग और जगन्नाथपुर से परसोदा मार्ग के निर्माण का ऐलान
- आश्वासन दिया कि डिवाइडर निर्माण काम दिसंबर महीने तक शुरू हो जाएगा
खिलाड़ियों का सम्मान: उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को पूर्णता प्रमाण पत्र दिए और आवास की चाबियां सौंपते हुए उन्हें नए जीवन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बालोद शहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके खेल क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की कामना की.
अटल परिसर के लोकार्पण समारोह में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा, राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तारणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू समेत कई जन प्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं कार्यक्रम में प्रशासनिक अमले की भी उपस्थिति रही, जिनमें पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर नूतन कंवर समेत कई अधिकारी पहुंचे.