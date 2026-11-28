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उप प्रधान चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस का 15, आरएलपी का 5 और भाजपा का 2 सीटों पर कब्जा

जयपुर : जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में शनिवार को उप प्रधान का चुनाव हुआ. प्रधान चुनाव के बाद उप प्रधान चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला. 15 पंचायत समितियों में कांग्रेस, 5 में आरएलपी और दो में भाजपा के उप प्रधान बने है. आंधी और शाहपुरा पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुए है.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में उपप्रधान पद के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. घोषित परिणामों के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 15, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5 तथा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी उपप्रधान पद पर निर्वाचित हुए है.

संदेश नायक ने बताया कि आंधी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 से कांग्रेस के रतन लाल गुर्जर तथा शाहपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस के गणपत राम यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए. अमरसर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 11 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शुभम यादव 8 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से उप प्रधान बने. आमेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस के बाबूलाल मीणा 17 मत प्राप्त कर 14 मतों के अंतर से तथा बस्सी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस के बाबूलाल शर्मा 21 मत प्राप्त कर 17 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए.

उन्होंने बताया कि चाकसू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 से कांग्रेस की सीता देवी 10 मत प्राप्त कर 3 मतों के अंतर से, चौमूं पंचायत समिति के वार्ड संख्या 11 से भाजपा की माया देवी 14 मत प्राप्त कर 5 मतों के अंतर से तथा दूदू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 से कांग्रेस के अन्नू चौहान 8 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से उप प्रधान बने. गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 5 से कांग्रेस के विकास कुमार पिंगोलिया तथा जालसू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कालूराम मीणा उप प्रधान निर्वाचित हुए.

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जमवारामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस के ओमप्रकाश मीणा 18 मत प्राप्त कर 13 मतों के अंतर से, झोटवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस के मुकेश कुमार बालोटिया 9 मत प्राप्त कर 3 मतों के अंतर से तथा जोबनेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस के वीरेन्द्र कुमार कुमावत 13 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए. किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस के कुलदीप सिंह यादव 12 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से तथा कोटखावदा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 7 से कांग्रेस के रमेश 11 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से उप प्रधान पद पर निर्वाचित हुए.

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उन्होंने बताया कि माधोराजपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस के राधेश्याम, मौजमाबाद पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मंसा चौधरी तथा फागी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस के कंवरपाल उप प्रधान बने. रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजपाल सुंडा 8 मत प्राप्त कर 2 मतों के अंतर से उप प्रधान पद पर कब्जा जमाया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सांभरलेक पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 से भाजपा के लालचंद वर्मा, सांगानेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूजा तथा तूंगा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 से कांग्रेस की रेनू उप प्रधान बनी.