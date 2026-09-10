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NDA और CDS परीक्षा के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त.. देखें लिस्ट

बिहार के 15 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को एनडीए एंड एनए परीक्षा-II 2026 और सीडीएस परीक्षा-II 2026 के लिए प्रतिनियुक्त किया गया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

BAS OFFICERS DEPUTATION
15 प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 10:11 AM IST

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पटना: बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए की गई है. इनमें एनडीए एंड एनए परीक्षा-II 2026 और सीडीएस परीक्षा-II 2026 शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है.

परीक्षा की तारीख और आयोजन

संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से इन परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को किया जा रहा है. इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए बिहार के अधिकारियों को जिला अधिकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके.

ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारी

प्रतिनियुक्त अधिकारियों में नलिन प्रताप राणा और विशाल आनंद विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में ग्रामीण विकास विभाग से हैं. अमित कुमार उपसचिव लघु जल संसाधन विभाग से तथा हर्ष प्रियदर्शी विशेष कार्य पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग से शामिल हैं.

ऊर्जा, पर्यटन और गन्ना विभाग के अधिकारी

राजकिशोर लाल उपसचिव ऊर्जा विभाग से, शंभू नाथ विशेष कार्य अधिकारी पर्यटन विभाग से तथा धीरेंद्र कुमार उपसचिव गन्ना उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्त किए गए हैं. ये अधिकारी परीक्षा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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खान, सहकारिता और डेयरी विभाग के नाम

ऐश्वर्या कश्यप विशेष कार्य पदाधिकारी खान एवं भूतत्व विभाग से, स्मृति कुमारी विशेष कार्य पदाधिकारी सहकारिता विभाग से तथा अनिल कुमार उपसचिव डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से हैं. इनकी तैनाती जिला स्तर पर की गई है.

शिक्षा, भवन निर्माण और अन्य विभाग

शिशिर कुमार मिश्र उपसचिव शिक्षा विभाग से, ललित कुमार सिंह विशेष कार्य पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग से तथा यशवंत कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्त हैं. अमृता प्रीतम विशेष कार्य पदाधिकारी कला एवं संस्कृति विभाग से शामिल हैं.

परीक्षा संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम

विभिन्न विभागों के इन 15 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला अधिकारी कार्यालयों में की गई है. यह व्यवस्था यूपीएससी परीक्षाओं को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी.

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