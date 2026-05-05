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जर्जर मिट्टी के घर में रहने को विवश आदिवासी परिवार, नहीं मिला सरकारी आवास योजना का लाभ

लातेहार: झारखंड राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. लेकिन लातेहार सदर प्रखंड के लुंदी गांव में रहने वाले आदिवासी सहदेव सिंह के हालात सरकार की आवास योजना पर सवाल उठा रहे हैं. गरीबी के सबसे निचले पायदान पर रहने के बावजूद सहदेव सिंह आज भी मिट्टी के जर्जर आवास में अपने पूरे परिवार के साथ रहने को विवश हैं.

दरअसल लातेहार सदर प्रखंड के तरवाडीह पंचायत के लुंदी गांव में सहदेव सिंह अपने अर्धविक्षिप्त पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते हैं. गरीबी के सबसे अंतिम पायदान पर रहने के कारण वह अपने परिवार के साथ पुराने मिट्टी के पुश्तैनी मकान में ही रह रहे हैं. घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह कभी भी ध्वस्त हो सकता है. खतरे के बीच वह इसी जर्जर घर में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं. पैसे के अभाव में सहदेव अपने मिट्टी के घर की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं. इस कारण घर की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

आज तक नहीं मिला आवास योजना का लाभ

यहां सबसे दुखद बात यह है कि गरीबी के अंतिम पायदान पर रहने के बावजूद सहदेव सिंह को आज तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया. जबकि तरवाडीह पंचायत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम डेढ़ से 200 आवास योजना की स्वीकृति मिलती है. सहदेव सिंह बताते हैं कि आवास के लिए उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और पंचायत सेवक से गुहार लगाई. लेकिन बार-बार सिर्फ फोटो खींचकर ले जाते रहे. उन्होंने बताया कि पत्नी को पेंशन भी नहीं मिलता है.

उप प्रमुख ने भी जताई चिंता