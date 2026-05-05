ETV Bharat / state

जर्जर मिट्टी के घर में रहने को विवश आदिवासी परिवार, नहीं मिला सरकारी आवास योजना का लाभ

लातेहार में सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने से एक आदिवासी परिवार जर्जर मिट्टे के घर में रहने को मजबूर है.

FORCED TO LIVE IN DILAPIDATED HOUSE
जर्जर घर में रहने को मजबूर आदिवासी परिवार (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: झारखंड राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. लेकिन लातेहार सदर प्रखंड के लुंदी गांव में रहने वाले आदिवासी सहदेव सिंह के हालात सरकार की आवास योजना पर सवाल उठा रहे हैं. गरीबी के सबसे निचले पायदान पर रहने के बावजूद सहदेव सिंह आज भी मिट्टी के जर्जर आवास में अपने पूरे परिवार के साथ रहने को विवश हैं.

दरअसल लातेहार सदर प्रखंड के तरवाडीह पंचायत के लुंदी गांव में सहदेव सिंह अपने अर्धविक्षिप्त पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते हैं. गरीबी के सबसे अंतिम पायदान पर रहने के कारण वह अपने परिवार के साथ पुराने मिट्टी के पुश्तैनी मकान में ही रह रहे हैं. घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह कभी भी ध्वस्त हो सकता है. खतरे के बीच वह इसी जर्जर घर में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं. पैसे के अभाव में सहदेव अपने मिट्टी के घर की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं. इस कारण घर की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (ईटीवी भारत)

आज तक नहीं मिला आवास योजना का लाभ

यहां सबसे दुखद बात यह है कि गरीबी के अंतिम पायदान पर रहने के बावजूद सहदेव सिंह को आज तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया. जबकि तरवाडीह पंचायत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम डेढ़ से 200 आवास योजना की स्वीकृति मिलती है. सहदेव सिंह बताते हैं कि आवास के लिए उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और पंचायत सेवक से गुहार लगाई. लेकिन बार-बार सिर्फ फोटो खींचकर ले जाते रहे. उन्होंने बताया कि पत्नी को पेंशन भी नहीं मिलता है.

उप प्रमुख ने भी जताई चिंता

इधर इस संबंध में प्रखंड के उप प्रमुख राजकुमार प्रसाद ने सहदेव सिंह के हालात पर चिंता जताते हुए बताया कि आज तक सहदेव सिंह के परिवार को आवास नहीं मिलना काफी दुखद है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस घर में सहदेव अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, उस घर में आम आदमी एक घंटा भी नहीं रह सकता है. घर कब ध्वस्त हो जाए और बड़ी घटना हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर वह अधिकारियों से मिलेंगे और सहदेव सिंह को जल्द ही आवास योजना का लाभ देने की मांग करेंगे.

जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिखाई गंभीरता

इधर इस संबंध में जब लातेहार प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह तत्काल मामले में कार्रवाई करेंगे. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड के आवास कोऑर्डिनेटर को बुलाकर मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यथाशीघ्र सहदेव सिंह को आवास योजना का लाभ प्रदान करें.

ये भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- इस वर्ष अबुआ आवास योजना में आएगी तेजी, ग्रामसभा होगी सशक्त

पीएम आवास की हकीकत: खादगढ़ा, न्यू मधुकम के 336 फ्लैटों में सुविधाओं का अकाल, नारकीय जीवन जीने को मजबूर गरीब

अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का ‘छप्परफाड़’ खेल, पक्के घर का सपना रिश्वत की नींव में धंसा!

TAGGED:

ABUA HOUSING SCHEME IN JHARKHAND
जर्जर मिट्टी के घर
आदिवासी परिवार
LATEHAR
FORCED TO LIVE IN DILAPIDATED HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.