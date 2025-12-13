ETV Bharat / state

मम्मी-पापा से भी मिल लो बेटा जी!, घर में भी बच्चे दूर, तन्हा बुजुर्ग डिप्रेशन में; ये दिक्कतें बढ़ीं

जीवन में मानसिक तनाव क्या समस्याएं बढ़ा रहा, जानिए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: एकल परिवार, बच्चों के फोन व अन्य डिजिटल उपकरणों में बढ़ी व्यस्तता और पीढ़ियों के बदलते व्यवहार ने बुजुर्गों और घर की माताओं, महिलाओं के जीवन में गहरा खालीपन पैदा कर दिया है. सबसे चिंताजनक बात ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस अकेलेपन का बोझ अधिक ढो रही हैं. आए दिन वो अकेले ही समय व्यतीत कर रहीं हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव के साथ कई बीमारियां भी हो रहीं हैं. यह खुलासा किया है केजीएमयू के डॉक्टरों ने. क्या कहतीं हैं डॉक्टर: केजीएमयू के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग की मनोचिकित्सक डॉ. विद्या के.एल बताती हैं कि अकेलापन छुपी महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है. इससे जूझ रहे मरीजों में 70 प्रतिशत महिलाएं और 30 प्रतिशत पुरुष हैं. एकल परिवारों में जहां बहू और बेटा दोनों नौकरी में व्यस्त होते हैं, वहां घर पर अकेली मौजूद बुजुर्ग महिलाएं अधिक खालीपन और उपेक्षा महसूस करती हैं. पुरुषों को बाहर के काम में व्यस्तता मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के पास ये विकल्प कम होता है. डॉक्टर के अनुसार पुरुष इलाज कराने में भी महिलाओं से ज्यादा आगे हैं. सर्द मौसम में अकेलापन और डिप्रेशन और बढ़ जाता है. इसे मौसमी अवसाद (seasonal depression) कहते हैं. परिवार की भूमिका सबसे अहम: बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. परिजनों को चाहिए कि वे रोज 2-3 घंटे बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें खुशी का अहसास कराएं. डॉ. देवाशीष शुक्ला, मनोरोग विशेषज्ञ सीएमएस, बलरामपुर अस्पताल (Video Credit; ETV Bharat)