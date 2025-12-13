मम्मी-पापा से भी मिल लो बेटा जी!, घर में भी बच्चे दूर, तन्हा बुजुर्ग डिप्रेशन में; ये दिक्कतें बढ़ीं
मानसिक तनाव से जूझने में वृद्ध महिलाओं की संख्या अधिक, केजीएमयू के डॉक्टरों ने दीं कई सलाहें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 12:05 PM IST
लखनऊ: एकल परिवार, बच्चों के फोन व अन्य डिजिटल उपकरणों में बढ़ी व्यस्तता और पीढ़ियों के बदलते व्यवहार ने बुजुर्गों और घर की माताओं, महिलाओं के जीवन में गहरा खालीपन पैदा कर दिया है. सबसे चिंताजनक बात ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस अकेलेपन का बोझ अधिक ढो रही हैं. आए दिन वो अकेले ही समय व्यतीत कर रहीं हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव के साथ कई बीमारियां भी हो रहीं हैं. यह खुलासा किया है केजीएमयू के डॉक्टरों ने.
क्या कहतीं हैं डॉक्टर: केजीएमयू के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग की मनोचिकित्सक डॉ. विद्या के.एल बताती हैं कि अकेलापन छुपी महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है. इससे जूझ रहे मरीजों में 70 प्रतिशत महिलाएं और 30 प्रतिशत पुरुष हैं. एकल परिवारों में जहां बहू और बेटा दोनों नौकरी में व्यस्त होते हैं, वहां घर पर अकेली मौजूद बुजुर्ग महिलाएं अधिक खालीपन और उपेक्षा महसूस करती हैं. पुरुषों को बाहर के काम में व्यस्तता मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के पास ये विकल्प कम होता है. डॉक्टर के अनुसार पुरुष इलाज कराने में भी महिलाओं से ज्यादा आगे हैं. सर्द मौसम में अकेलापन और डिप्रेशन और बढ़ जाता है. इसे मौसमी अवसाद (seasonal depression) कहते हैं.
परिवार की भूमिका सबसे अहम: बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. परिजनों को चाहिए कि वे रोज 2-3 घंटे बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें खुशी का अहसास कराएं.
संयुक्त परिवारों (Joint Family) में भी तनाव: डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि मिलेनियल्स और जेन-जी पीढ़ी के विचारों में अंतर ने संयुक्त परिवारों में भी तनाव बढ़ाया है. नई पीढ़ी की जीवनशैली और खुलापन कई बुजुर्गों की सोच से मेल नहीं खाता, जिससे घर में भावनात्मक दूरी बढ़ती है. कई परिवार सिर्फ समाज के दबाव में बुजुर्गों को साथ रखते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा होता है कि बुजुर्ग खुद को बेकार समझने लगते हैं और तनाव में आ जाते हैं.
दिनभर में केवल 10 मिनट की बातचीत: उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला लगातार रोती रहती थीं. पूछने पर पता चला कि बहू और बेटे दोनों नौकरी पर चले जाते हैं और उन्हें घर पर अकेला छोड़ देते हैं. दिनभर में सिर्फ 10 मिनट की बातचीत और अकेलेपन ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें जिंदगी से नफरत होने लगी और अस्पताल भर्ती कराना पड़ा.
पालतू जानवरों का ज्यादा ख्याल रखते, मां-बाप संग समय नहीं बिताते: डॉ. शुक्ला ने एक और मामले के बारे में बताया कि ग्रामीण इलाके की एक महिला ने बताया कि परिजन उनसे ज्यादा पालतू जानवर को समय देते हैं. 14 सदस्यों वाले परिवार में उन्हें सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं और वे लोग कुत्ते का ख्याल ज्यादा रखते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग के साथ बाहर जाने में शर्म महसूस करते हैं. इस भावनात्मक उत्पीड़न से महिला तनावग्रस्त हो गई, चीखने-चिल्लाने लगीं. जिसके बाद परिजनों ने उनका इलाज शुरू कराया.
बुजुर्ग ऐसे रखें ख्याल
- सुबह टहलें और नियमित व्यायाम करें.
- दिनभर घर में न रहें.
- बाहर भी समय बिताएं.
- बुजुर्गों से बात करें.
- दोस्तों-सहेलियों से संपर्क बनाए रखें.
- संगीत सुनें और नई गतिविधियों में शामिल हों.
- संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लें.
- मौसमी अवसाद से बचने के लिए धूप में बैठें.
