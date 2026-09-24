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बिहार में अगले 72 घंटे आफत की बारिश! बंगाल की खाड़ी में दबाव ने बदला मिजाज, जानें अपने जिले का हाल

बिहार में अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट ( IMD )

पटना : आम तौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून विदाई की ओर होता है लेकिन इस बार लौटते बादल तबाही का संकेत दे रहे हैं. मानसून इस बार बिहार में अपने सबसे रौद्र रूप में है. बंगाल की खाड़ी में उठे एक चक्रवाती सिस्टम और गहरे दबाव ने पूरे प्रदेश के वायुमंडल को अशांत कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के ताजा वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक, अगले 48 से 72 घंटों के भीतर बिहार के आसमान पर बादलों का एक ऐसा चक्रव्यूह बनने जा रहा है, जिससे राज्य के बड़े हिस्से में 'अति भारी बारिश' और रिकॉर्ड तोड़ वज्रपात की आशंका है. कहां होगी सबसे ज्यादा बारिश? मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार पूरे सूबे को तीन अलग-अलग वेदर पॉकेट्स में बांटकर चेतावनी जारी की है. जिसमें सैलानियों और किसानों के लिए रेड जोन, सीमांचल का वेदर पॉकेट और मध्य व दक्षिण बिहार की स्थिति को ध्यान में रखकर चेतावनी जारी की गई है. बिहार के कुछ जिलों में यलो अलर्ट (IMD) सैलानियों और किसानों के लिए रेड जोन उत्तर और पश्चिमी बिहार के सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में मानसून का सबसे आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है. इन जिलों में 25 सितंबर अचानक आने वाली बाढ़ और निचले इलाकों के डूबने का गंभीर खतरा है. सीमांचल का वेदर पॉकेट पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, और सुपौल में पहले से ही नदियां उफान पर हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में इन इलाकों में बादलों की डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि यहां दिन में ही अंधेरा छा सकता है और मूसलाधार बारिश का नया दौर शुरू होगा.