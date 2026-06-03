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पति की मौत के सदमे में दे दी जान? डिप्रेशन में महिला पुलिसकर्मी का खौफनाक कदम

छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में पदस्थ थी हेड कॉन्स्टेबल, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात आई सामने, हर एंगल से जांच कर रही फॉरेंसिक टीम

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पति की मौत के सदमे में दे दी जान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:54 PM IST

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छिन्दवाड़ा : शहर की पुलिस लाइन में पदस्थ एक महिला आरक्षक की कथित आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पति की मौत के बाद विनीता की भले ही पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति लग गई थी लेकिन वह पति की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी. इसी वजह से वह धीरे-धीरे डिप्रेशन में चली गई थी. परिजनों के मुताबिक उसकी जिंदगी का खालीपन उसे खाए जा रहा था, जिसके चलते उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया.

पति की मौत का गम नहीं भुला पा रही थी दीपा

छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल दीपा नेगी पति की मौत के बाद से डिप्रेशन में थी. दीपा का इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में भी चल रहा था लेकिन इसके बाद भी वह पति की मौत को नहीं भुला पा रही थी. बुधवार को अचानक दीपा ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली.

जानकारी देते देहात थाना प्रभारी (Etv Bharat)

स्कूटी में पेट्रोल डलाने की बात कहकर निकली थी

दीपा की मां ने बताया, '' प्रियदर्शनी कॉलोनी के घर से वह सुबह अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने का कह कर निकली थी. कुछ दूरी पर ही उसका अपना भी घर था. पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि घर के अंदर दीपा के चिल्लाने की आवाज आ रही है.'' दीपा के परिवार वाले जब तक घर पहुंचने दीपक की मौत हो चुकी थी. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव का पोस्टमॉर्टम कर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस थाना देहात कर रही मामले की जांच (Etv Bharat)

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एफएसएल की टीम मौके पर, सभी एंगल से हो रही जांच

देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, '' पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल दीपा नेगी की आत्महत्या की खबर के बाद मौके पर मैं खुद पुलिस कर्मचारियों के साथ पहुंचा था. नागपुर से FSL की टीम भी आई थी, जिन्होंने सभी सबूत कलेक्ट कर जांच शुरू की है. शुरुआती तौर पर आत्महत्या का मामला समझ में आ रहा है. परिजनों ने बताया है कि वह डिप्रेशन में थी लेकिन दूसरे तथ्यों को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है जिससे इस जांच में सभी पहलुओं को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की जा सके.

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