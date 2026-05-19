ETV Bharat / state

कलयुगी पिता ने डेढ़ महीने की मासूम को नाले में फेंका, पुलिस ने बच्ची को किया रेस्क्यू; आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में एक कलयुगी पिता द्वारा अपनी ही डेढ़ महीने की मासूम बच्ची को नाले में फेंक देने का मामल सामने आया है.

मासूम को नाले में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार
मासूम को नाले में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के बुध विहार थाना क्षेत्र से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही डेढ़ महीने की मासूम बच्ची को बड़े नाले में फेंक दिया. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन मोड में नजर आई और समय रहते बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली. फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज कराने के बाद उसे उसकी मां को सौंप दिया गया है.

पुलिस के अनुसार यह घटना 17 मई की सुबह करीब चार बजे की है. बच्ची की मां ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था. इसी दौरान आरोपी पिता सज्जन कुमार ने पत्नी के सो जाने का फायदा उठाया और डेढ़ महीने की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर बुध विहार इलाके के पास स्थित बड़े नाले तक ले गया. उसने बच्ची को नाले में फेंक दिया और वापस घर लौट आया.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल (ETV Bharat)

पिता ने डेढ़ महीने की मासूम को नाले में फेंका

घर पहुंचने के बाद मां को बच्ची दिखाई नहीं दी तो उसे शक हुआ. जब उसने पति से बच्ची के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद महिला ने तुरंत पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की सूचना दी. सूचना मिलते ही डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में एसएचओ बुध विहार सहित पुलिस की टीम गठित की गई. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पिता ने पूरी सच्चाई बता दी. इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नाले में सर्च ऑपरेशन चलाकर बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

पुलिस द्वारा बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि पुलिस को 17 मई को एक बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत की गई. बच्ची की मां ने पुलिस बताया कि बच्ची को उसके पिता लेके घूम रहे थे और जब घर आए तो बच्ची नहीं थी, पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो पिता ने गुनाह कबूल कर बताया कि बच्ची को नाले में फेंक दिया है.

दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता के चलते एक मासूम की जान बच सकी. इस घटना ने इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. फिलहाल पुलिस आरोपी पिता के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर पिता को जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

INFANT THROWN IN DRAIN IN DELHI
INFANT SAFELY RESCUED BY POLICE
CRIMES AGAINST GIRL CHILDREN
CRIMES AGAINST WOMEN IN DELHI NCR
FATHER THROWS INFANT INTO DRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.