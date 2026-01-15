दिल्ली डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर AI कैमरों की तैनाती शुरू, यात्रियों की सुरक्षा होगी और मजबूत
रेलटेल की तरफ से देश के अन्य बड़े व संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर भी इसी तरह के एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
Published : January 15, 2026 at 7:07 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. रेल प्रशासन व आरपीएफ की ओर से स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनका काम संदिग्ध गतिविधियों व अपराधियों की पहचान करना होगा. इस परियोजना के तहत न केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बल्कि शकूर बस्ती, नांगलोई सहित दिल्ली डिवीजन के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी कैमरे लगाने का काम तेजी से चल रहा है.
इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम व फेस रिकग्निशन जैसी उन्नत तकनीक शामिल हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम में अलर्ट मिल जाएगा. लोकल पुलिस व आरपीएफ के डेटाबेस से जुड़ी यह व्यवस्था सुरक्षा बलों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगी. आने वाले समय में और अधिक स्टेशनों पर इस तकनीक के विस्तार की योजना है, जिससे लाखों यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाया जा सकेगा.
राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन अपराध की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहे हैं. चोरी, जेबकतरी, संदिग्ध गतिविधियां और वांछित अपराधियों की आवाजाही को रोकना एक बड़ी चुनौती रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अब इस तकनीक का सहारा लिया है. एआई आधारित इन कैमरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई संदिग्ध या आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कैमरे की जद में आएगा, सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देगा. इसके बाद संबंधित कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी.
दिल्ली डिविजन के सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडेय ने इस पूरी व्यवस्था पर बताया कि शुरुआती चरण में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 280 एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये नई तकनीक हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी. इसमें वीडियो एनालिटिक्स, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम व फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) को इंप्लीमेंट किया गया है, जिससे भारी भीड़ के बीच भी संदिग्धों की पहचान संभव हो सके.
राज्य पुलिस व आरपीएफ के डेटाबेस से जुड़े कैमरेः क्रिमिनल डेटाबेस को लेकर आशुतोष पांडेय ने स्पष्ट किया कि इन कैमरों को लोकल पुलिस (दिल्ली पुलिस) और आरपीएफ के अपने डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है. इससे वांछित अपराधियों की पहचान रियल टाइम में की जा सकेगी. जिससे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी.
देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी लगेंगे एआई कैमरेः एआई कैमरे लगाने की ये पहल सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं रहेगी. आशुतोष पांडेय ने बताया कि रेलटेल की ओर से पूरे दिल्ली डिविजन में एआई आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं. इनमें शकूर बस्ती, नांगलोई समेत कई अन्य स्टेशनों पर यह काम धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रेलटेल की तरफ से देश के अन्य बड़े व संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर भी इस तरह के एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के लागू होने से अपराधियों में डर पैदा होगा, आम यात्रियों का भरोसा भी बढ़ेगा.
